Neuneinhalb Jahre war er in Walldürn stationiert, davon drei Jahre als Kompaniechef: Die Soldaten der 4. Kompanie haben am Mittwochnachmittag auf dem Schloss in Bödigheim Abschied genommen von Major Benjamin Schulze. Dieser wechselt ins „Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr“ nach Koblenz.

Ungewöhnliche drei Jahre

Der scheidende Kompaniechef blickte

...