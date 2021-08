Lob für lebensrettenden Dienst

Altheim. Bei der Ortschaftsratsitzung in der Kirnauhalle stand unter anderem die Ehrung für wiederholtes freiwilliges Blutspenden auf der Tagesordnung.

Ortsvorsteher Hubert Mühling dankte für das kontinuierliche Spenden und freute sich in diesem Zuge, regelmäßig Ehrungen für diesen „lebensrettenden Dienst vornehmen zu können“, denn ohne eine solche Spende seien vor allem chronisch Kranke nicht lebensfähig.

In diesem Jahr durfte Mühling sechs Personen ehren. Annika Honikel und Julian Mechler wurden für zehnmaliges Blutspenden geehrt, Heiko Fluhrer, Walter Henneberg und Raphael Neuberger für 25 Mal. Sie erhielten dafür die Blutspenderehrennadel in Gold und eingravierter Spendenzahl“.

Für beeindruckende 50 Blutspenden wurde Susanne Kaiser geehrt und erhielt demzufolge die „Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl“.

Im Anschluss begrüßte Ortvorsteher Mühling Christian Berlin vom Bauamt Walldürn und Marco Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner in Adelsheim begrüßen, der über die nötige Kanalsanierung in Altheim informierte. Nach der Eigenkontrollverordnung des Landes Baden-Württembergs müssen seitens der Gemeinde regelmäßig (circa alle zehn Jahre) Abwasseranlagen und das Abwasser-Kanalnetz überprüft werden. Dabei wurden in Altheim ungefähr 16 Kilometer befahren und zum Teil gravierende Mängel festgestellt.

Da durch diese Mängel erhebliche Mengen an Fremdwasser anfallen, müssen sie zeitnah behoben werden. Diese Abdichtungsmaßnahmen können größtenteils „von innen“ durchgeführt werden, wobei stellenweise Schwankungen des Grundwasserspiegels möglich sind.

Nach der einstimmigen Befürwortung eines Bauantrages in der Begonienstraße kamen mehrere Stimmen des Lobes über die gelungene Urnen-Anlage aus dem Gremium und der Bevölkerung. dka