Lichterglanz im Museumshof lockt wieder

Walldürn. Der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ Walldürn veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt am 11. und 12. Dezember im gemütlichen Ambiente des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße. Nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf vorweihnachtliche Atmosphäre mit zahlreichen Ständen mit Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest freuen.

Bei der Ausrichtung haben sich die Verantwortlichen des Fördervereins für die Anwendung der 2G-Regel entschieden. Zutritt werden demnach Besucher haben, die nachweislich geimpft oder genesen sind. „Unser Weihnachtsmarkt soll abwechslungsreich, vor allem aber so sicher wie möglich sein“, betont Vorstandsvorsitzender Bruno Kaiser. Maßgeblich seien unabhängig davon die dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. . Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Glühwein und Herzhaftem in der weihnachtlich dekorierten Scheune und im Außenbereich ist gesorgt. Das Programm:

Samstag, 11. Dezember

12 bis 20 Uhr: Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune. Ausstellung mit Gemälden von Elvira und Bettina Böhm. Die Frauen der Spinnstube Höpfingen führen ihre Handarbeitskunst vor. Am Nachmittag besuchen der Weihnachtsengel und das Christkind den Markt. Bewirtung ist auch nach 22 Uhr.

Sonntag, 12. Dezember

13 bis 18 Uhr: Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune. Ausstellung mit Gemälden von Elvira und Bettina Böhm. Die Frauen der Spinnstube Höpfingen führen ihre Handarbeitskunst vor. Am Nachmittag besuchen der Weihnachtsengel und das Christkind den Markt.

15.30 Uhr: weihnachtliche Führung durch das Museum „Zeit(T)räume“.

Folgende Standbetreiber haben ihre Teilnahme bereits zugesagt: DRK-Ortsverein Walldürn (Weihnachtsbäume), Geschenkeschmiede Macht (Schnaps und Liköre), Walter Böhm (weihnachtliches aus Holz), Gabi Fieger (Dekoratives), Judith Fieger (Schmuck), Hofvermarktung Zugelder (Hausmacher Wurst und Schinken), Marina Holdermüller (Essig und Florales), Charlotte Schinnagel (Selbstgenähtes und Dekoratives aus Kork) und Spinnstube Höpfingen (Honig). rs