„Licht steht für Leben und Wärme“

Walldürn. Zur Einstimmung auf den Advent gestaltete der Singkreis Walldürn unter der Leitung von Robert und Simon Schmeiser am 1. Advent am Spätnachmittag in der abgedunkelten Kirche St. Marien in Walldürn-Süd ein Luzernar – eine etwa halbstündige Lichtfeier, die sehr gut besucht war und bei allen Kirchenbesuchern großen Anklang und Zuspruch fand.

Im Verlauf dieser Lichtfeier wechselten sich immer wieder verschiedene von den beiden Chormitgliedern des Walldürner Singkreises Almuth Döhling und Sieglinde Fach als Lektorinnen vorgetragene sehr besinnliche und meditative Wortbeiträge mit vom gemischten Chor des Singkreises dargebotene Lieder ab, wobei die Liedtexte hierbei in der abgedunkelten Kirche für die anwesenden Besucher während des gesamten Gottesdienstes an die Wand projiziert wurden.

Pater Irenäus Wojtko, OFM Conv. sagte in seiner Begrüßungsansprache, das Luzernar war bereits Teil der frühchristlichen Liturgie im frühen Mönchtum und wesentlicher Bestandteil der Kathedralvesper in der ost- und westkirchlichen Tradition. In der Lichtsymbolik des Neuen Testaments stehe das Licht, das in die abendliche Dunkelheit einbreche und sie überwinde, für Jesus Christus. Wie Licht die Dunkelheit besiege, so besiege Christus die Dunkelheiten von Sünde und Tod. Jesus Christus sei das Licht.

Licht habe für die Menschen einen wichtigen Stellenwert und stehe für Leben, Gesundheit, Wärme und Hoffnung in schweren Zeiten und in den dunklen Stunden im Leben eines jeden Menschen. Als eine Art Ursymbol komme dem Licht in den Weltreligionen eine tiefe Bedeutung zu – ganz besonders aber auch im Judentum und Christentum. Mit der Erschaffung des Lichtes werde das erste Schöpfungswerk in der Schöpfungserzählung der Bibel beschrieben.

Der Prophet Jesaja habe den Menschen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes wohnten, ein helles Licht verheißen, und im Johannesevangelium bezeichne sich Jesus selbst als das Licht für die Welt, und Christen würden Jesus Christus als das durch den Propheten verheißene Licht preisen.

Nach altem kirchlichen Brauch werde dem Abendgottesdienst oft ein Luzernar, eine Lichtfeier, vorangestellt. Mit Kerzenlicht, Liedern und kurzen Texten wolle diese etwa halbstündige Lichtfeier in St. Marien eine kurze Einstimmung auf die beginnende Adventszeit sein.

Während des ersten Liedes des gemischten Chores des Singkreises „Im Angesicht der Nacht“ wurden die beim Betreten der Kirche an alle Kirchenbesucher ausgeteilten Kerzen von zwei Helfern, die ihre Kerzen zuvor an der vorne in der Mitte des Altars stehenden und bereits brennenden Osterkerze entzündet hatten und dieses Licht nun an alle Kirchenbesucher weitergaben, ebenso entzündet wie alle Kerzen an den Fenstern der Kirche und an den beiden Enden einer jeden Bankreihe.

Sehnsucht nach Licht

Der erste meditative Textbeitrag – von Almuth Döhling vorgetragen – hatte die uns Menschen oft begleitenden und oft übermächtig werdenden Sorgen im aktuellen Alltag wie Krieg, Energiekrise, Klimawandel, Schicksalsschläge, Alter, Krankheit und Tod sowie die Angst vor der Zukunft, aber auch die Sehnsucht des Menschen nach Licht, Zukunft und Hoffnung, die unser menschliches Herz erfüllt, zum Inhalt. Ferner die Bedeutung des Lichts: das Licht als Wissen, Weisheit und als ein Zeichen von Heiligkeit, mit der Bitte, dass Gott uns Menschen das Geschenk des Lichts zukommen lasse und alle Dunkelheiten erhelle.

Dem nächsten Lied des Singkreises „Der Chaos schuf zu Menschenland“ folgte die Lesung, vorgetragen und verkündet von Pater Irenäus: Die Verheißung der Geburt des göttlichen Kindes aus dem Kapitel 9 des Propheten Jesaja und die Mutmachung Jesu, ihm nachzufolgen aus dem Johannes-Evangelium („Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben.“)

Vom Singkreis zu hören war nach dieser Lesung dann „Christus, den Licht“, wobei bei diesem Lied auch die Gemeinde aufgefordert war, mitzusingen. „Gott des Himmels und der Erde, mach mich frei ...“, diese Bitte beinhaltete jeweils die erste Textzeile des nachfolgenden, von Sieglinde Fach als Lektorin vorgetragenen und drei Strophen umfassenden Gebetes, dem sich das vom Chor und von der Gemeinde gemeinsam gesungene Lied „So wie die Nacht flieht vor dem Morgen“ anschloss.

Nach dem gemeinsam gesprochenen „Vaterunser“ ließen Singkreis und Gemeinde dann gemeinsam – von Robert Schmeiser instrumental auf der Orgel begleitet – „O Herr, wenn du kommst“ als nächstes Lied erklingen, und nach dem von Pater Irenäus gesprochenen Segensgebet klang diese sehr besinnliche und meditative Lichtfeier mit dem vom Singkreis dargebotenen Lied „Bleib bei uns Herr“ und dem von Chor und Gemeinde gemeinsam gesungenen drei Strophen des Adventsliedes „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ aus. ds