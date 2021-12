Liane ist im Rennen

Walldürn. Auch für die Musikwelt geht mit dem zweiten „Corona-Jahr“ 2021 eine nicht alltägliche Zeit ihrem Ende entgegen.

Mittendrin befand sich die auf stetigem Erfolgskurs wandelnde Walldürner Sängerin Liane, die auch in der Region – etwa bei der Hainstadter Schlagernacht im August – heuer einige umjubelte Auftritte absolviert hatte. Am Donnerstag, 30. Dezember, könnte ihre Erfolgsliste weiter verlängert werden: Die sympathische Interpretin („Ich küss die Sonne für Dich wach“, „Ein Tag, eine Nacht und dann Du“) nimmt an der Jahreshitparade des Radiosenders SWR 4 teil und könnte zur Jahressiegerin gewählt werden. Die Sendung wird ab 21.05 Uhr auf SWR 4 ausgestrahlt (Frequenz 105.5, 106.6 oder 107.5 MHz UKW). Fans können sich an der telefonischen Abstimmung beteiligen (01803/929484 + in der Sendung bekannt gegebene Kennziffer). ad