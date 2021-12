„Lernen mit Rückenwind“ vorgestellt

Walldürn. Um der sich ständig verschärfenden Corona-Lage gerecht zu werden, hat der Schulleiter der Frankenlandschule, Torsten Mestmacher, in Absprache mit der Elternbeiratsvorsitzenden Michaele Meyer die Schulkonferenz der Frankenlandschule wieder als Videokonferenz durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei informierte der Schulleiter über aktuelle Entwicklungen. Die Gesamtzahl der Schüler mit 606 sei in diesem Schuljahr wieder sehr erfreulich. 53 Kollegen würden eine gute Unterrichtsversorgung ermöglichen, zu der auch viele Förderstunden in den Fächern Deutsch und Mathematik gehörten. Auf diese Weise versuche man, die Lerndefizite aus den letzten Lockdown-Phasen auszugleichen. Zurzeit befänden sich wegen Corona keine Klassen in Quarantäne. Sollten sich in einer Klasse die positiven Tests häufen, so würde der Schulleiter diese in den Fernunterricht schicken und in Kooperation mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen abstimmen.

Anschließend stellte Mestmacher das Programm „Lernen mit Rückenwind“ vor. In diesem Programm des Bundes werde den Ländern Geld zur Verfügung gestellt, welches sie an die Schulen weitergeben sollen. Diese könnten dann in Eigenregie Unterstützungsangebote durchführen. An der Frankenlandschule sei man mit den Kollegen des Sozialen Unterstützungssystems im Gespräch, wie den Schülern im emotional-psychischen Bereich sinnvoll geholfen werden könne. Der Förderverein sei für die vertragstechnische Abwicklung mit dem Land im Boot.

Im Bereich der Digitalisierung sei man bautechnisch ein gutes Stück weitergekommen. So wurde das elektrische System erneuert und durch ein Glasfaserkabelsystem in allen Räumen ersetzt. Allerdings seien die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, da man auf die bestellten Switche warte, bei denen es Lieferengpässe gebe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Schulleiter freute sich darüber, dass die Fachräume im Bereich Biologie, Chemie und Physik erneuert wurden. Für die allgemeinen Baumaßnahmen im Außenbereich liege der Förderbescheid vor. Die Sanierung könnte im Frühjahr beginnen. Unter der Zuständigkeit des Kreises würden die Außenfassade gedämmt und der Verwaltungstrakt saniert. Weiterhin sollen die Toiletten renoviert werden.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Schul- und Hausordnung“ stimmte die Schulkonferenz wieder mehrheitlich der bestehenden Raucherecke für erwachsene Schüler zu. Mestmacher erläuterte die Klassenraumregeln in Zeiten von Corona und wies darauf hin, dass jeder Schüler sich morgens telefonisch entschuldigen müsse, wenn er nicht kommen könne. Von einer Mitarbeiterin des sozialen Unterstützungssystems würde jeder kontaktiert, der das versäume. So sei es möglich, Kontakt zu den Schülern zu halten und mögliche Probleme rechtzeitig zu erkennen. Weitere Unterstützung erhalte die Schule vom Förderverein. Er nannte hier Wirtschaftsforum, Anschaffung von neuen Dokumentenkameras und Beteiligung beim Catering für Abschlussklassen.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ entwickelte sich eine rege Diskussion. Schülervertreterin Cora Hefner freute sich über die in Aussicht gestellte Renovierung der Toiletten und sprach die Lüftungssituation an. Sie regte an, die Fortbildungssituation im Bereich Digitalisierung voranzutreiben. Matthias Krassman stellte Überlegungen an, wie die Ausbildungsbetriebe die Schule im Förderbereich unterstützen könnten und bedauerte es, dass außerhalb des Unterrichts keine Arbeitsgemeinschaften angeboten werden könnten. Immerhin sei der Fitnessraum nutzbar.

Schulleiter Mestmacher griff die Vorschläge auf und versprach insbesondere den Schülern der SMV in Kontakt zu bleiben, und zu prüfen, welche Anregungen umgesetzt werden könnten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3