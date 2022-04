Lena Markic folgt auf Andreas Lux

Miltenberg. Im feierlichen Rahmen betraute Innenstaatssekretär Sandro Kirchner Polizeihauptkommissarin Lena Markic mit der Leitung der Polizeiinspektion Miltenberg. Sie übernimmt das Amt von Erstem Polizeihauptkommissar Andreas Lux.

Bevor der Innenstaatssekretär Sandro Kirchner die zukünftige Dienststellenleiterin PHKin Lena Markic in ihr neues Amt einführte, brachte er nochmals seinen Dank an EPHK Andreas Lux zum Ausdruck. Der 60-Jährige stand der Polizeiinspektion seit Mai 2019 vor. Mit Ablauf des Monats tritt der Vater zweier Kinder in den Ruhestand ein. Sandro Kirchner betonte in seiner Rede nochmals deutlich die ausgezeichnete Sicherheitslage in Miltenberg und dankte dem designierten Pensionär für insgesamt rund 43 Jahre großartiges Engagement für Bürger.

Lena Markic, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Aschaffenburg wohnt, übernimmt die Leitung der Dienststelle zum 1. Mai für ein halbes Jahr im Rahmen ihrer Führungsbewährung. Lena Markic wurde zum März 2005 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg eingestellt. 2006 qualifizierte sie sich für das Studium für den gehobenen Dienst und wechselte an die Beamtenfachhochschule. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium leistete sie zunächst Dienst bei der Polizeiinspektion 14– Westend – beim Polizeipräsidium München.

Von dort wechselte die heute 38-Jährige zur Polizeiinspektion Ergänzungsdienste in München. Zum September 2017 kehrte die Polizeihauptkommissarin in die Heimat zurück und verrichtete ihren Dienst in Aschaffenburg.

Im Zuge des Qualifizierungsverfahrens für Ämter der vierten Qualifikationsebene übernimmt Lena Markic nun zum 1. Mai die Leitung der Polizeiinspektion Miltenberg im Rahmen ihrer Führungsbewährung.

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner wünschte Markic viel Erfolg im Amt und stets eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in ihrem Schutzbereich. pm

