Leckereien, Stimmungsvolles, Rätselhaftes

Walldürn. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie Walldürn sind im Geriatriezentrum „St. Josef“ immer wieder gerngesehene Gäste.

Nach einem tollen Erfolg und gutem Anklang bei den Bewohnern im letzten Jahr hat die Kolpingsfamilie nun zum zweiten Mal in der Adventszeit zu Spenden aufgerufen und allerlei Überraschungen für die Bewohner und das Pflegepersonal gesammelt. Es kam eine ganze Menge an Leckereien aber auch an Stimmungsvollem und Rätselhaftem für die Weihnachtstage zusammen. Die Bewohner werden sich sicherlich an den schönen und gut gemeinten Gaben bei den anstehenden Weihnachtsfeiern auf den Stationen erfreuen.

Spendenbereitschaft gewürdigt

Bei der Spendenübergabe durch die beiden Vertreter der Kolpingsfamilie, Bernhard Kehl und Markus Frank, wurde von deren Seite die erfreuliche Spendenbereitschaft gewürdigt, die langjährige besondere Verbundenheit mit dem Geriatriezentrum betont und die Hoffnung ausgedrückt, dass im nächsten Jahr auch wieder persönliche Begegnungen möglich werden.

Seitens der Leitung des Geriatriezentrums dankten Verwaltungsleiter Lothar Beger und Pflegedienstleiter Frank Herberich allen Spendern und besonders der Kolpingsfamilie für deren Engagement in der Vorbereitung dieser vorweihnachtlichen Bescherungsaktion. Beim Austausch über das 125-Jahr-Jubiläum der Kolpingsfamilie zeigten sich die Verantwortlichen des Geriatriezentrums erfreut, dass auch die verschiedenen Aktionen im Geriatriezentrum in der Jubiläumscollage der Kolpingsfamilie einen Platz gefunden haben und verbanden damit auch die Hoffnung, dass der Kontakt über die Einschränkungen der Pandemie hinweg nicht abreißen möge und man sich bald wieder ohne Einschränkungen treffen könne.

