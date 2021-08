Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Rippberg - „Linkenmühle“ Stück für Stück umgebaut / Reizvolle Lage in herrlicher Landschaft auf dem Weg nach Hornbach Leben ist in der Rippberger "Linkenmühle" ist wirklich ein „Ponyhof“

Der Ponyhof „Linkenmühle“ feiert an diesem Freitag und Samstag sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktivitäten und Begegnungen.