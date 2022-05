Beim „1. Dürmer Blummefeschd“ war der Freitag als zweiter Veranstaltungstag zunächst den Kindern gewidmet. So nahmen am Nachmittag nahezu 400 Mädchen und Jungen aus den vier Walldürner Kindergärten sowie der Klassenstufen 1 und 2 der Grundschule am traditionellen Sommertagsumzug teil. Darüber hinaus kamen sie in den Genuss einer „Rotkäppchen“-Freilicht-Aufführung des Kindertheaters auf der

...