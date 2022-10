Landespolizeiorchester spielt für den guten Zweck

Walldürn. 1008 Frauen und 1273 Kinder haben seit der Gründung des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis in der Einrichtung Zuflucht gefunden, einige davon gleich mehrfach. Dort angekommen brauchen die zum Teil von massiver häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kinder sofort eine umfassende Betreuung, darauf weist die Vorsitzende des Fördervereins des Hauses, Ursula Heckmann, anlässlich des Benefizkonzerts des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Wallfahrtsbasilika St. Georg in Walldürn hin. Eine Betreuung, die ohne entsprechende Mittel des Fördervereins kaum möglich wäre.

Auch der Rückblick auf das Jahr 2021 spreche Bände, so Heckmann: So hatten 32 Frauen und 30 Kinder Schutz im Frauen- und Kinderschutzhaus gesucht, davon sind sechs Frauen und sechs Kinder auf eigenen Wunsch wieder zurück in die Wohnung und somit zurück zum Täter gegangen. Fünf Frauen und fünf Kinder mussten aus Sicherheitsgründen in ein anderes Frauen- und Kinderschutzhaus verlegt werden.

Den restlichen 21 Frauen und 19 Kindern wurde ein Neustart in ein gewaltfreies Leben ermöglicht. Die tatsächlichen Belegtage waren um 575 Tage höher als im Jahr davor, was eine Auslastung von rund 70 Prozent ergibt. Deshalb freut sich Heckmann umso mehr auf die hochklassige Veranstaltung, denn der Spendenerlös des kostenlosen Benefizkonzerts kommt zu 100 Prozent dem Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus zugute. „Und wir wiederum investieren ganz konkret in das Haus und dessen Bewohner, beispielsweise in das allein vom Verein getragene Hauswirtschafts- und Kinderbetreuungsprojekt.“

„Dieses Projekt vermittelt den Frauen einen breiten Themenmix von der Nahrungszubereitung über wirtschaftliches Haushalten bis hin zur Stressbewältigung für einen hoffentlich gewaltfreien Neuanfang“, betont Ursula Heckmann zusammen mit der Leiterin der Einrichtung, Saskia Emmenecker.

Veranstaltet wird das Konzert vom Verein „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis – Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention“ und dem Polizeipräsidium Heilbronn.

Musikalisch können sich Freunde der Orchestermusik auf ein Spitzenensemble freuen, das, klassisch besetzt mit Blech- und Holzbläsern und einer Schlagzeuggruppe, unterschiedlichste Stilrichtungen in seinem Repertoire vereint.