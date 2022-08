Landesfachausschüsse mit Stimmen aus Walldürn

Walldürn. „Auch wenn wir in der letzten Zeit sehr aktiv waren, es geht noch mehr.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende Fabian Berger die Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbands in diesem Jahr. Im „Alten Wasserwerk“ traf man sich in gemütlicher Atmosphäre, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und auch um die Planung für die kommenden Veranstaltungen anzustoßen. Bürgermeister, Markus Günther fand trotz seines vollen Terminplans die Zeit, um mit seinen Parteikollegen zu diskutieren und das Neueste aus dem Rathaus zu berichten.

Im Rückblick des Vorsitzenden nahm dieser vor allem das „Dürmer Blummefeschd“ in den Fokus. Vier Tage lang hatten CDU und JU gemeinsam einen Stand hinter dem Schloss betrieben und dort einige Sektcocktails wie Lillet und Aperol verkauft. Bei Live-Musik und guter Stimmung war das Fest aus Sicht von CDU und JU nicht nur wirtschaftlich ein Erfolg. „Ein tolles Konzept, welches noch an der ein oder anderen Stelle optimiert werden kann“ resümierte Berger.

Neues Konzept besprochen

In einer Nachbesprechung zwischen der Stadt und den Standbetreibern wurden diese Ansätze thematisiert, wie der JU-Vorsitzende, David Schiffmacher, berichtete. Das neue Konzept stecke eben noch in den Kinderschuhen.

Bevor es im Herbst mit dem Lichterfest weitergeht, steht zunächst wieder einmal der „Dürmer Feierabend“ an. An jedem Donnerstag im August sind die Walldürner dabei dazu aufgerufen, den Arbeitstag auf dem Schlossplatz entspannt ausklingen zu lassen. Die Bewirtung wird abwechselnd von den Vereinen übernommen, am 25. August servieren CDU und JU die Getränke.

Aber auch die inhaltliche Arbeit stand im ersten Halbjahr auf dem Programm, so besuchte der Vorstand des Stadtverbandes, gemeinsam mit der CDU Fraktion, die neue Atemschutzübungsanlage. Dank den Ausführungen des Atemschutzgerätewartes, Tobias Hauke, bekamen alle Anwesenden bei dieser Begehung einen guten Einblick in die dort geleistete Arbeit geboten.

Außerdem besuchte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken, gemeinsam mit Vertretern der CDU, die kirchliche Sozialstation in Walldürn. Im Rahmen ihrer Sommertour informierte sich die Abgeordnete über die Themen, welche die Verantwortlichen und die Mitarbeiter dieser Einrichtung beschäftigen. Politisch ist auch im zweiten Halbjahr noch einiges geboten. So ist unter anderem ein Diskussionsforum zum Thema Sicherheitspolitik geplant. Ein Thema, das zurzeit kaum aktueller sein könnte.

„Es freut mich sehr, dass wir künftig auch in den neuen Landesfachausschüssen der CDU vertreten sein werden“ so der Stadtverbandsvorsitzende. Mit dem JU-Vorsitzenden David Schiffmacher bekommt das Netzwerk ‚Chancen für alle – Menschen mit und ohne Behinderungen’ einen echten Inklusionsprofi. In den Landesfachausschuss ‚Bevölkerungsschutz und Kommunen’ wird Fabian Berger seine Erfahrungen aus dem Katastrophenschutz und der Kommunalpolitik einbringen.

Kurzer Draht

„Ich hoffe und bin überzeugt, dass nicht nur die Fachausschüsse von uns profitieren, sondern auch wir vom kurzen Draht nach Stuttgart“ beendete Berger den offiziellen Teil der Veranstaltung und leitete zum gemütlichen Teil über.