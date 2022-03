„LaLeLu“ bieten Musik pur

Amorbach. „LaLeLu“ kommen mit

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unplugged – Musik pur“ am Samstag, 2. April, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer. Die Hamburger Vollblut Musiker haben ein verblüffend anderes Programm zusammengestellt voller mitreißender neuer Songs und grandioser Jazz-, Oper- und Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. An der Abendkasse 26 Euro, ermäßigt 24 Euro. Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald in Amorbach, Telefon 09373/200574, unter www.zehntscheuer-amorbach.de, unter der Telefonnummer 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2