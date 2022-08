Lager voll mit Spiel, Spaß und Spannung

Rippberg/Schuttern. Nach zwei Jahren ohne Zeltlager machten sich 75 Kinder, darunter auch vier ukrainische Jungs, wieder auf den Weg ins Sommerlager nach Schuttern in der Ortenau. Die Mädchen hatten ihr Quartier in den Klassenzimmern der Grundschule bezogen, die Jungs campierten in ihren Zelten auf einer Wiese neben der großen Sporthalle.

Das rund 30-köpfige Betreuerteam reiste bereits am 29. Juli 2022 nach Schuttern, um die Schule, die Halle und die Zeltstadt für die Ankunft der Lagerteilnehmer vorzubereiten. In der Sporthallen-Küche zauberte das Lagerküchenteam rund um Chefköchin Inge Horn auch in diesem Jahr das bekannte und leckere Lageressen.

Lagerrunde zum Auftakt

Nach der Ankunft der Lagerteilnehmer am Sonntagnachmittag wurden zuerst alle Klassenzimmer und Zelte von den Jugendlichen aus Walldürn und Umgebung bezogen, bevor es zur Stärkung nach der langen Fahrt Rindfleischsuppe gab. Am Abend wurde der erste Lagertag mit einer Lagerrunde beendet.

Der Montag begann mit der Ortserkundung: die Teilnehmer mussten eine Kartoffel gegen einen Gegenstand passend zum Western-Thema tauschen. Ganz nebenbei lernten die Jugendlichen auch die Gemeinde und die Einwohner kennen und haben sich am ersten Tag schon gut eingelebt. Nachdem es zum Mittagessen die weltbekannten Schinkennudeln gab, wurde am Nachmittag die Lageraufgabe vorgestellt – die Kinder sollten ein Western Theater einstudieren und dieses dann beim bunten Abend vorstellen. Zum Abschluss des Tages gab es eine Lagerrunde mit Gruppenvorstellung in der Sporthalle.

Geistiger Hindernislauf

Am Dienstagvormittag machten sich die Kinder auf zum geistigen Hindernislauf. Zur Belohnung endete dieser am nahegelegenen Badesee, was bei den warmen Temperaturen für Abkühlung und Spaß sorgte. Nach dem Abendessen trafen sich noch alle zu einem gemütlichen Ausklang am Lagerfeuer.

An der Lageraufgabe konnten die Gruppen am Mittwochvormittag weiterbasteln. Mit Wasserbomben, Feuerwehrschläuchen und einem Hydroschild trotzten die Kinder am Nachmittag der Wärme bevor man sich am Abend wieder zu einer Lagerrunde in der Halle traf. Am Donnerstag stand der Tagesausflug auf dem Programm. Dieser führte in diesem Jahr in das Schauinsland-Museumsbergwerk und nach Freiburg, wo die Kinder auf eigene Faust die Stadt erkunden konnten.

Am Freitagvormittag stand die Schnitzeljagd an, hier mussten die Kinder Rätsel rund um die Gemeinde Schuttern und auch das Zeltlager lösen bevor die Gruppen den Nachmittag nochmals für die Lageraufgabe oder zum Ausruhen nutzen konnten, denn am Abend stand ein Höhepunkt auf dem Programm: „Schlag den Betreuer“. Die Kinder mussten, wie in der Fernsehsendung bei verschiedenen Aufgaben gegen ihre Betreuer bestehen und konnten damit Punkte sammeln. Das Spiel ging mit einem knappen Vorsprung an das Lagerteam, welches somit am Sonntag beim Mittagessen von den Kindern bedient wurde.

Lagerkreuz gestellt

Den Lagersamstag verbrachten die Teilnehmer am Badesee, bevor abends gemeinsam das Lagerkreuz gestellt und der Tag am Lagerfeuer beendet wurde. Doch der Tag war noch nicht vorbei – in der Nacht zum Sonntag durften sich die Kinder auf eine gruselige und spannende Nachtwanderung freuen. Aufgrund des Nachtprogramms waren am Sonntag erst einmal Ausschlafen und ein spätes Frühstück angesagt und anschließend wurde dann das Lager auf Hochglanz gebracht. Am Mittag konnten die Teilnehmer ihrer Kreativität beim Bändchen knüpfen, basteln und Taschen bemalen freien Lauf lassen, bevor man sich auf dem Zeltplatz zu einer kleinen Andacht traf.

Am Abend stand für die Kinder dann ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: die Lagerdisco. Beim Staffeltag am Montagvormittag konnten die Kinder ihr sportliches Talent unter Beweis stellen, bevor am Mittag an der Gruppenarbeit weitergebastelt wurde. Den Abschluss des Tages bildete eine gemütliche Lagerfeuerrunde.

Der zweite Lagerdienstag führte mit der Lagerolympiade an den Badesee, am Abend gab es nochmals ein großes Lagerfeuer. Am Mittwoch durften die Kinder an der Lageraufgabe arbeiten, da am Abend der große bunte Abend auf dem Plan stand. Der bunte Abend mit den Vorstellungen der Lageraufgabe war der krönende Abschluss des Tages. Hier wurde auch der Lagerpokal verliehen, der an die Sieger der Gesamtwertung ging.

Den Donnerstag nutzten die Jungen für die Waldspiele und die Mädchen konnten im Lager wieder basteln und sich beim menschlichen Schiffeversenken beschäftigen. Bis zum Abendessen ging es dann nochmal zum Abkühlen an den Badesee. Die Lichterprozession am Donnerstagabend durch die Straßen von Schuttern war der Schlusspunkt des Lagerprogramms. Damit ging das Lager mit einem letzten großen Lagerfeuer nach der Lichterprozession zu Ende.

Der Freitag begann mit Kofferpacken, dem Abbau des Lagers und dem Verladen des ganzen Lagermaterials auf den Lkw von Rainer Wesselsky, der wie jedes Jahr das Lagermaterial ins Zeltlager fährt. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen und dem Abschied in der großen Runde mit dem Lied „Nehmt Abschied, Brüder“ ging das Sommerlager 2022 dann endgültig zu Ende und die Jugendlichen und das Betreuerteam machten sich wieder auf den Weg nach Hause.

Aber das Ende des Lagers ist gleichzeitig der Anfang des neuen Lagers. Die Vorbereitungen und Planungen für 2023 beginnen nach dem Ausladen des Lagermaterials, damit es auch im nächsten Jahr wieder heißen kann: „Hallo liebe Mädels und Jungs, Es geht wieder los! Auf geht’s zum Sommerlager der katholischen Jugend Rippberg!“