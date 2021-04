Gottersdorf. Das war ein kurzes Vergnügen: Am 28. März hat das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf seine Pforten geöffnet, am Dienstag nach Ostern war alles schon wieder vorbei. Wegen der auf einen Wert von über 100 gestiegenen Inzidenz im Kreis muss das Museum schließen, so die Vorgabe bei der sogenannten Notbremse.

Entscheidung sorgt für Frustration

Das sorgt bei Margareta Sauer, der Leiterin des Freilandmuseums, für Frustration. „Die Pandemie und die daraus resultierenden Verordnungen machen eine Saisonplanung unmöglich.“ Dabei hatte man sich im Museum nach der Corona-Saison in 2020 auch für eine Öffnung in 2021 gewappnet.

Die Museumsgebäude waren aus ihrem Winterschlaf erwacht, die Betten frisch bezogen, die Museumswege instand gesetzt und die Stuben entstaubt – Hinweisschilder aufgestellt und Abstandhalter angebracht. „Wir waren vorbereitet und haben uns gefreut den Menschen endlich auch wieder ein kulturelles Angebot bieten zu können“.

Veranstaltungen und Aktionen im Museum sind ebenfalls nicht möglich, wenn denn wieder geöffnet werden kann. Die Landesverordnung ist da etwas schwammig, so die Museumsleiterin, das sei nicht eindeutig definiert. „Ist etwa eine Handwerkervorführung nur eine Belebung des Museumsgeländes oder eine Veranstaltung.“ Und damit erlaubt – oder eben nicht. Ob es hier Lockerungen in absehbarer Zeit gibt, Margareta Sauer bezweifelte es im Gespräch.

Überhaupt Gelände: Margareta Sauer verweist auf die große Fläche des Museums und die guten Erfahrungen, die man in 2020 mit den Besuchern gemacht. „Wir könnten den Museumsbesuch auf Abstand organisieren, wenn es denn individuellere Lösungen geben würde und nicht eine Vorschrift für alle gelte.“

Marketing schwierig

Die Gesamtsituation erschwert auch das Marketing enorm, „ich weiß ja nie, wie lange eine Situation währt“. Und diese Gesamtsituation macht die Finanzplanung fast unkalkulierbar. „Ein Drittel der Betriebskosten erwirtschaften wir selbst“, rechnet sie vor. Über die Eintrittsgelder, Gebühren und andere Einnahmen. „Diese Gelder fehlen jetzt wieder komplett.“ Das Museum kann natürlich Sonder-Fördermittel beantragen, aber die sind zweckgebunden, etwa für Sanierungsarbeiten an den Häusern, für Vermittlung oder für die Digitalisierung von Museumsinhalten. „Diese Mittel decken aber das drohende Haushaltsloch nicht ab.“

Die laufenden Arbeiten gehen gleichzeitig weiter. Das Gelände muss in Stand gehalten und die Tiere versorgt werden, jemand muss das Telefon abnehmen.

Die Mitarbeiter hoffen jetzt darauf, dass die Inzidenzzahlen wieder sinken. Um öffnen zu können, muss der Wert laut Landes-Stufenplan freilich an fünf Tagen aufeinanderfolgend unter 100 liegen. Wann das sein wird, das weiß auch die Leiterin des Museums natürlich nicht. „Von den saisonalen Mitarbeitern wird einiges an Flexibilität abverlangt, schließlich kann es schnell wieder losgehen.“ Das wäre Margareta Sauer das Liebste: Eine Perspektive, wenn möglich mittelfristig: „Denn nichts ist schlimmer als ein Jo-Jo-Effekt zwischen Öffnen und Schließen. Das schreckt auch die Besucher ab. “