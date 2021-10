Kurt Kempf als Vorsitzender bestätigt

Walldürn. Die Generalversammlung des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Walldürn fand am Donnerstagabend in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage statt. Neben den Berichten standen Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung und einem kurzen Gedenken an alle verstorbenen Mitglieder, Freunde und Gönner des Ortsvereins erstattete Vorsitzender Kurt Kempf seinen Bericht. Die AWO Walldürn habe seit der letzten Generalversammlung am 25. Oktober 2017 vielfältige soziale Arbeit in großer Bandbreite geleistet.

Neuwahlen und Ehrungen Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Kurt Kempf, Stellvertreterin Marion Becker-Eiermann, Kassenverwalter Karl-Heinz Becker, Schriftführer Fritz Weidenfeld, Beisitzer Christa Bayerlein, Maria Becker, Werner Fleischmann, Walter Gramlich, Karin Joseph, Annemarie Kempf, Dieter Kern, Christel Kuhn, Thorsten Meyrer, Petra Müller, Ekkehard Pulina, Ilona Sauer, Peter Schäfer, Roswitha Schäfer, Blanka Wallner, Cornelia Weidenfeld, Rainer Weiß, Ernestine Winkelmann, Xaver Winkelmann und Olga Zimmer, Kassenrevisoren Ekkehard Pulina und Peter Schäfer. Für 25-jährige Mitgliedschaft im AWO-Ortsverein Walldürn wurden Harald Dunkel, Angelika Frank, Monika Kempf, Thomas Kempf, Heinz Laukenmann, Hildegard Schnabel und Oliver Stumpf geehrt. Für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft wurden Petra Beier, Monika Böhrer, Ruth Busch, Gert Dielmann, Gabriele Eder-Herold, Irmgard Eisenhauer, Ursula Frei, Marliese Gaukel, Sonja Gerold, Markus Günther, Christian Hess, Dr. med. Gerold Jäger, Huguette Kieser, Hannelore Kilian, Sabine Kugler, Günter Löhr, Gisela Mairon, Brigitte Mehl, Markus Miko, Ursula Prostka, Christel Raitbaur, Marianne Reinhold, Jan Reuter, Eleonore Rösel, Karin Schell-Küster, Karl-Heinz Schmidt, Nora Stingel und Dieter Trusch ausgezeichnet. ds

Die Corona-Pandemie habe die in der AWO-Wohnanlage sonst regelmäßig stattfindenden traditionelle Veranstaltungen verhindert und die Bewohner und die vielen externen Besucher tief ins Mark getroffen.

Nach 31 Jahren sei die am 30. April 1990 eingeweihte AWO-Wohnanlage in Walldürn auch heute immer noch äußerst gepflegt und sehr gefragt. Der Standort, mitten im Herzen von Walldürn gelegen und umgeben von Geschäften, Banken und Kirche, sei für die Bewohner geradezu ideal, so dass man dort in aller Ruhe und Geborgenheit älter werden und sich wohlfühlen könne und dabei stets in allen Bereichen wohlwollende Ansprechpartner finde.

Das Pflegezentrum „Maria Rast“ unterstütze man regelmäßig mit Kaffeenachmittagen, und die Beisitzerinnen Petra Müller und Christa Bayerlein seien jede Woche zur ehrenamtlichen Unterstützung des Personals im Pflegeheim Maria Rast.

Lobend hervorgehoben wurde die Bastelgruppe unter der Leitung von Blanka Wallner für stets ansprechende Gestaltung und Dekoration der AWO-Begegnungsstätte bei Veranstaltungen. Anerkennung fanden neben dem engagierten Wirken von Hausmeister Xaver Winkelmann und dessen Vorgänger Dieter Kern auch Ernestine Winkelmann (sozialer Einsatz) und Ilona Sauer (Sauberkeit im Haus). Herausgestellt wurden darüber hinaus die regelmäßigen Kunstkurse unter der Leitung von Rudi Neugebauer aus Lauda.

197 Mitglieder

Schatzmeister Karl-Heinz Becker trug den Kassenbericht über den Geschäftszeitraum 2017 bis 2021 vor. Dem AWO-Ortsverein gehören aktuell 197 Mitglieder an. Kassenrevisor Ekkehard Pulina, der mit Peter Schäfer die Kasse geprüft hatte, empfahl die Entlastung des Schatzmeisters.

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Markus Günther, dass sich in der Arbeiterwohlfahrt die Hilfe für den Einzelnen mit dem Engagement für eine Politik der gesellschaftlichen Reformen und der sozialen Demokratie verbinde. „Von Mensch zu Mensch“, das sei das Motto, nach denen die stets gehandelt hätten, die sich in und für die Arbeiterwohlfahrt engagiert hätten. Der AWO-Ortsverein stelle eine sehr wichtige Institution innerhalb der Stadt dar und sei zu einer unverzichtbaren Säule in der Sozialarbeit geworden, dies vor allem auch wegen der sehr erfolgreich geleisteten Arbeit im Bereich „Seniorengerechtes betreutes Wohnen“.

Ein weiteres kurzes Grußwort richteten die neue AWO-Kreisgeschäftsführerin Petra Ilzhöfer an die Versammlung und nutze dabei die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen.

Die von Bürgermeister Markus Günther beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.