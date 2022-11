Rippberg. In einem Garten eines Wohnhauses in der Panoramastraße waren am Sonntagmorgen zwölf Kühe unterwegs. Durch eine Streife des Polizeirevier Buchen konnte der Besitzer ermittelt werden, welcher sich darum kümmerte seine Kühe wieder einzufangen. Es entstanden keinerlei Schäden oder Behinderungen durch die Kühe. Die Tiere wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

