Krippenweg lohnendes Ziel

Walldürn. Der „Dürmer Krippenweg“ lädt ab dem 2. Adventssonntag zu einem weihnachtlichen Bummel durch die Stadt ein. Aufgrund der Vorjahres-Initiative der Familien Fach und Schmeiser übernahm – auf deren Wunsch – das Kreativteam der Stadt diese gelungene Aktion. So wird die Innenstadt wieder mit den beleuchteten Krippen in eine weihnachtliche Stimmung gehüllt.

Mit dem Krippenweg kann jeder die Adventszeit tatsächlich auch als ruhige, besinnliche und spirituelle Zeit erleben. Man kann ihn alleine gehen, mit dem Partner, den Kindern und Enkeln – alles Corona-konform. Flyer zum Krippenweg werden am Freitag bei den Bäckereien Leiblein, Müssig und Günter, den Metzgereien Kaufmann und Müller sowie beim BücherLaden am Alten Rathaus ausgelegt. Die Stadt Walldürn freut sich, dass so viele Geschäfte ihre Schaufenster bereitgestellt haben – und dankt den Krippenbesitzern für die freundlichen Leihgaben.

Parallel zum Krippenbummel kann man die vielen Weihnachtselemente in der Innenstadt besichtigen. Weihnachtsbeleuchtung von Schloss und historischem Rathaus, Nussknacker, Weihnachtsschlitten und Rentiere laden zum Entdecken ein und bieten so vielleicht den passenden Hintergrund für ein Weihnachtsfoto mit der Familie.

Am historischen Rathaus befindet sich zusätzlich ein kleiner Briefkasten des Christkinds: Dort können die Kinder ihre Wunschzettel mit ihrem Weihnachtsgedicht versehen und bis zum 22. Dezember einwerfen und gewinnen.

