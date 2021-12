Krippe aufgebaut

Walldürn. In diesen Tagen vor Heilig Abend wird am Marienaltar in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut wieder eifrig die Weihnachtskrippe aufgebaut. Um die Szenerie um den Stall von Bethlehem zu arrangieren, gibt es einiges zu tun: Steine, Moos, Lichtanlage, Wasserbrunnen und die Figuren müssen um die Krippe platziert und montiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weihnachtsbäume bilden den Hintergrund, und gerne dürfen dann auch die Besucher und vor allem die Kinder wieder ein Geldstück in die Kasse werfen, das dann die Lichter und den Brunnen in Gang setzt.

Markus Weigand, Mesner der Basilika, arbeitet mehrere Tage zusammen mit seinen Mesner-Kollegen, Franklin Molnar, Hausmeister Jürgen Kirchgeßner und den ehrenamtlichen Helfern Reiner Bechtold, Ralf Englert und Helmuth Berger an der Weihnachtskrippe, die den Kirchenbesuchern wieder viel Freude bereiten wird. ac