Walldürn. Alle Bastelwütigen können sich ab dem 23. März am „Osterhasenfenster“ der Tourist- und Freizeitinformation in der Klosterstraße ihren kostenlosen und streng limitierten Dürmer Osterhasen abholen.

Dieser putzige Geselle darf geklebt, aufgehängt oder aufgestellt werden. Es ist Kreativität gefragt: egal ob Fensterbild, ein Türkranz oder Ostergesteck! Wichtig ist nur: der Dümer Hase muss gut in Szene gesetzt und Naturmaterialien dazu verwendet werden! Die Devise lautet: „Kleben, knoten oder stecken was das Zeug hält.“

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss das selbstgebasteltes Werk in die Kommentare zum Facebook-Post des Stadtportals Walldürn kommentiert werden. Um auf die Deko aufmerksam zu machen, darf der Beitrag gerne geteilt werden, denn es gewinnt das Werk mit den meisten Likes bis zum 2. April. Es besteht die Möglichkeit, das Foto per E-Mail an tourismus@wallduern.de (Einsendung per Mail bis 31.März möglich) zu senden. Das Team der Tourist- und Freizeitinformation pflegt das Bild dann in Facebook ein.

Das schönste Werk mit den meisten Likes bis Karfreitag, 2. April gewinnt für Ostersonntag eine Osterfrühstücksbox für maximal vier Personen vom Jessi’s-Bar Walldürn, inklusive Lieferung im Raum Walldürn (Faustregel: zehn Kilometer Radius um Walldürn). (pmn)