Kreativität beim Töpferkurs bewiesen

Walldürn. Unter dem Motto „mach was Eigenes aus Ton“ fand das Ferienprogramm im Jugend- und Kulturzentrum statt. Zuerst modellierten die Kinder eine Schale aus Ton. Danach hatte Eva Obrecht als Vorlage einen Igel und einen Hasen dabei. Sie erzählte den Kindern von der Geschichte von Hase und Igel. Mit der Unterstützung von Obrechts modellierte jetzt jedes Kind diese beiden Tiere. Die Kunstwerke werden gebrannt und können zu einem späteren Zeitpunkt in der Touristinformation abgeholt werden. In den zwei Stunden entstanden viele schöne Kunstwerk. Die Kinder hatten jede Menge Spaß. Bild: Stadt Walldürn

