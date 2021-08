Kräuterkörbe gesegnet

Walldürn/Bronnbach. In der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach wurde das Kirchenpatrozinium und Fest Mariä Aufnahme in den Himmel am Sonntag feierlich begangen. Wie in den vergangenen Jahren fanden sowohl am Morgen und am Abend sehr gut besuchte Festgottesdienste statt, die musikalisch umrahmt wurden vom Bronnbacher Bläserensemble mit Heiko Busse, Dr. Matthias Heinrich (Trompeten), Manfred Lutz (Posaune), Bianca Schütz (Alt und Querflöte), Marianne Heinrich (Bassklarinette), Regina Oetzel an der Orgel und der Sopranistin Sonja Miranda-Martinez. Zelebrant war der neue Rektor in Kloster Bronnbach, Pater Adam Wachnio. Am Abend gehörte zu den Zelebranten der Prior der Komturei St. Bonifatius Walldürn, Pfarrer Franz Lang aus Königheim. Die große Zahl der marianischen Feste sei Ausdruck der dankbaren Hochschätzung, die die Kirche Maria entgegenbringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maria als weinende Gottesmutter von Salette sei die Ordenspatronin der Missionare der Heiligen Familie, welche seit 2000 in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach tätig sind und Maria, als Königin von Palästina die Patronin des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Auch die Klosterkirche in Bronnbach ist Maria geweiht. Deshalb beteiligt sich auch der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die Komturei St. Bonifatius Walldürn an den Feierlichkeiten am Patrozinium in der Klosterkirche Bronnbach und der marianischen Prozession um die Klosteranlage. In seiner Predigt ging Pater Adam auf Maria als Fürsprecherin ein. In beiden Messen wurden die zahlreichen Kräuterkörbe und Würzbüschel gesegnet, die von den zahlreichen Gläubigen mitgebracht wurden. En