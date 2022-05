Kräftemessen auf der Landebahn

Walldürn. Wichtige Erkenntnisse über ihren eigenen Leistungsstand erhielten die Sportler beim Radsporttag von Special Olympics Baden-Württemberg auf dem Flugplatz Walldürn. Wichtig deswegen, weil auf die Athleten in den kommenden Wochen sowohl die nationalen Spiele von Special Olympics in Berlin sowie danach die baden-württembergischen Landesspiele in Mannheim auf dem Programm stehen. „Durch die Corona-Pandemie waren die Trainingsabläufe für viele Athletinnen und Athleten ungewohnt“, so Claudia Geiger, nationale Radsportkoordinatorin von Special Olympics und Mitarbeiterin der Johannes-Diakonie. Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, dass der Radsporttag wieder in gewohnter Weise stattfinden konnte.

Teil des Kalenders

Seit einigen Jahren ist das sportliche Kräftemessen auf dem Walldürner Flugplatzareal fester Bestandteil des Wettkampfkalenders der Radsportlerinnen und Radsportler aus vielen Teilen des Landes. So kamen auch in diesem Jahr wieder neben einer großen Delegation der Johannes-Diakonie Teams aus Karlsruhe, Offenburg, Stetten, Reutlingen oder aus dem Landkreis Waldshut ins sommerliche Madonnenländchen.

Einmal mehr gut verpflegt vom Flugsportclub Odenwald, der sich erneut als toller Gastgeber präsentierte, so Claudia Geiger. Zur Veranstaltung eingeladen hatte die nationale Koordinatorin auch Familien, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet waren. Auch aus deren Reihen nahm ein Sportler an den Rennen teil. Die anspruchsvollen Wettkämpfe auf der windanfälligen Lande- und Startbahn des Flugplatzes umfassten Einzelzeitfahren über 500, 1000 und 5000 Meter sowie ein 10-Kilometer-Straßenrennen. Die Ergebnisse im Überblick:

500 Meter-Einzelzeitfahren: Männer Leistungsgruppe (LG) 1: 1. Marco Bissinger, Johannes-Diakonie, 2. Christian Lüdecke, Johannes-Diakonie.

1000 Meter-Einzelzeitfahren: Frauen LG 1: 1. Laureta Murseli, Hansjakob Schule Offenburg, 2. Ingrid Neff, Johannes-Diakonie, 3. Michelle Brand, Albschule Karlsruhe, 4. Elena Bergen, Johannes-Diakonie. – Frauen LG 2: 1. Laura-Marie Harter, Hansjakob Schule Offenburg, 2. Maike Peters, Hansjakob Schule Offenburg, 3. Selmina Zecirovic, Hansjakob Schule Offenburg.

Tandem LG 1: 1. Jürgen Reinheckel/Sebastian Priwitzer, Albschule Karlsruhe, 2. Ayhan Hasan/Adolfo Berkan, Albschule Karlsruhe, 3. Carolin Filipp/Christof Filipp, Team Filipp.

Männer LG 1: 1. Paul Pilz, Albschule Karlsruhe, 2. Kai Schembera, Diakonie Stetten, 3. Kai Smyrek, Johannes-Diakonie, 4. Semih Özkorucu, Johannes-Diakonie.

Männer LG 2: 1. Benny Breit, Johannes-Diakonie, 2. Mario Kark, Johannes-Diakonie, 3. Evan Paul, Albschule Karlsruhe.

5000 Meter-Einzelzeitfahren: Frauen LG 1: 1. Sophie Kisten-Brügger, Förderverein Special Olympics Hochrhein, 2. Ingrid Neff, Johannes-Diakonie, 3. Michelle Brand, Albschule Karlsruhe.

Frauen LG 2: 1. Elena Bergen, Johannes Diakonie, 2. Maike Peters, Hansjakob Schule Offenburg, 3. Corinna Frank, Diakonie Stetten.

Tandem LG 1: 1. Jürgen Reinheckel/ Sebastian Priwitzer, Albschule Karlsruhe, 2. Ayhan Hasan/Adolfo Berkan, Albschule Karlsruhe; 3. Carolin Filipp/Christof Filipp, Team Filipp.

Männer LG 1: 1. David Pancke, Förderverein Special Olympics Hochrhein, 2. Nick Ermisch, TSG Reutlingen Inklusiv, 3. Michael Lofink, Johannes-Diakonie, 4. Oskar Fink, Johannes-Diakonie

Männer LG 2: 1. Kai Smyrek, Johannes-Diakonie, 2. Paul Pilz, Albschule Karlsruhe, 3. Kai Schembera , Diakonie Stetten, 4. Semih Özkorucu, Johannes-Diakonie.

Männer LG 3: 1. Paulo Sobral-Moreira, SBBZ Schule am Winterrain, 2. Mahdi Heidari, SBBZ Schule am Winterrain, 3. Evan Paul, Albschule Karlsruhe, 4. Mario Kark, Johannes-Diakonie, 5. Benny Breit, Johannes-Diakonie. Männer LG 4: 1. Claudio Annoni, Johannes-Diakonie, 2. Daveson Elalawah, SBBZ Schule am Winterrain, 3. Jerome Bockelmann, Albschule Karlsruhe.

Zehn-Kilometer-Straßenrennen:

Männer LG 1: 1. David Pancke, Förderverein Special Olympics Hochrhein, 2. Nick Ermisch, TSG Reutlingen Inklusiv, 3. Michael Lofink, Johannes Diakonie, 4. Oskar Fink, Johannes-Diakonie.

Männer LG 2: 1. Nico Rieger, SBBZ Schule am Winterrain, 2. Paulo Sobral-Moreira, SBBZ Schule am Winterrain, 3. Mahdi Heidari, SBBZ Schule am Winterrain.