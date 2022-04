Der für die Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft der Stadt Walldürn zuständige Mitarbeiter des Caritasverbands kann seine Tätigkeit weitere fünf Jahre fortsetzen.

In der Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle stimmte der Gemeinderat geschlossen einer Verlängerung der Kooperation über den 31. Juli hinaus zu und bewilligte den dafür notwendigen Eigenanteil der Stadt in Höhe von rund

...