Konzert in barockem Rahmen

Walldürn. Das Große Symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg lädt am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in die Wallfahrtsbasilika nach Walldürn zu einem Kirchenkonzert ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die in den Jahren 1698 bis 1728 mit odenwaldtypischen Buntsandsteinen erbaute Wallfahrtskirche bietet mit ihrem barocken Charme einen besonderen Rahmen für einen harmonischen Konzertabend. In dem weitläufigen Innenraum mit seinem eindrucksvollen Hauptaltar schließen sich die rund 60 Musikerinnen und Musiker des Großen symphonischen Blasorchesters in Bühnenformation zu einem harmonischen Klangkörper zusammen.

Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm, das von gefühlvollen Chorälen über Marschmusik bis hin zu bekannten Balladen wie „You raise me up“ führt, und ein gefühlvoller, musikalischer Abend in einem besonderen Ambiente. Bekannte Melodien wie „Amazing Grace“ oder „Control“ von Zoe Wees runden das bunte Konzertprogramm ab.