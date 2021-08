Konzert im Walldürner FoodWERK: Publikum war begeistert

Walldürn. Zum ersten größeren „Nach-Corona-Event“ im Walldürner Restaurant „FoodWERK“ (ehemals „Goldschmitts“) gaben sich Danny McCoy und Claudia McCarthy die Ehre. Mitgebracht hatte das ausgesprochen musikalische, in Reinhardsachsen wohnende Ehepaar zahlreiche Hits wie „Strangers In The Night“, „Can’t Take My Eyes Off You“, „Dreamer“ und „Spirit In The Sky“. Das Publikum zeigte sich begeistert und lieferte den lebensfrohen Beweis dafür, wie sehr gesellige Zusammenkünfte und gemeinsam erlebte Musikkonzerte in ansprechendem Ambiente gefehlt hatten. Bild: Adrian Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1