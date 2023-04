Konzept mit drei Säulen

Rippberg/Hornbach. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Rippberg-Hornbach trafen sich zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Landgasthof „Linkenmühle“. Von den Wahlberechtigten mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen in ihren Ämtern bestätigt, wurden der Vorsitzende Michael Rupprecht, der 2. Vorsitzende Thomas Geier sowie Schriftführer Thomas Trunk.

Die langjährige Schatzmeisterin Birgit Geier stand für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung. Rupprecht bedankte sich bei ihr für 20 Jahre Ehrenamt mit einem Blumenstrauß. Zum neuen Schatzmeister wurde Timo Kern gewählt, als Kassenprüfer Hubert Ballmann und Rudi Isele. Kassenprüferin Bernadette Dörr schied nach langjähriger Tätigkeit aus dem Amt aus. Zu Kreistagsdelegierten gewählt wurden Michael Rupprecht und Thomas Trunk, zu deren Stellvertretern Thomas Geier und Timo Kern.

In seinem Rechenschaftsbericht bedauerte Rupprecht die Einschränkungen des Vereinslebens während der Corona-Epidemie. Erst zu Beginn des März waren die geltenden gesetzlichen Vorgaben und damit alle Einschränkungen des öffentlichen Lebens vollständig aufgehoben worden. Rupprecht stellte ein Konzept mit monatlich stattfindenden Veranstaltungen vor, das die Vereinsaktivitäten nun wieder beleben wird. Das Konzept diene auch dazu, den Hornbacher und Rippberger Bürgerinnen und Bürgern den CDU-Ortsverband – und damit Politik zum Mitmachen vor Ort – wieder näher zu bringen.

Rupprechts Konzept sieht drei Säulen vor, zwei politische Formate und ein geselliges. Mit dem „Hornbacher Spätschoppen“ werden künftig lokalpolitische Veranstaltungen angeboten, die den Menschen im Ort das Gespräch über eher kommunale Themen anbietet. Die „Rippberger Backofengespräche“ hingegen, stellen den Austausch über landes- und bundespolitische Themen in den Vordergrund. Letzteres Format, so Rupprecht, nutze den örtlichen mobilen Holzbackofen als Erlebnisanker, um bei frischem Backwerk aller Art das Bürgergespräch mit Verantwortlichen aus der Landespolitik zu ermöglichen.

Dritte Säule schließlich, ist die Förderung der örtlichen Geselligkeit. Sie sieht ein Sommerfest der CDU im Juli vor sowie im Dezember das Angebot einer „echten Adventsfeier“, die dann das Wesen des Advents hervorheben wolle und damit bewusst keine „Weihnachtsfeier“ sei. Bereits Ende April soll eine „Frühlingswanderung im Schmetterlingsdorf“ der Bevölkerung die in Kürze zu montierenden Lehrtafeln der „Schmetterlingsdorf-Beschilderungen“ vorstellen. Zu deren Anbringung bittet Rupprecht engagierte Bürgerinnen und Bürger, gerne mit Kindern zusammen, um Mithilfe. Kontaktaufnahme hierzu über die Rippberger Ortschaftsverwaltung, Telefon 228; E-Mail: tanja.weismann@wallduern.de.

Rückzug von Ämtern

In seinem Grußwort begründete Bürgermeister Markus Günther seine Entscheidung, noch einmal zur Wiederwahl als Bürgermeister zu kandidieren. Ortsvorsteher Wolfgang Stich kündigte in seinem Grußwort an, bei den kommenden Kommunalwahlen 2024 für eine Kandidatur zur Fortführung seiner Ämter (Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Gemeinderat) nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Er berichtete über geplante infrastrukturelle Baumaßnahmen in Hornbach und Rippberg, wie Straßenbau, Ausbau von Grundschule und Umbau der ehemaligen evangelischen Kirche / des Infozentrums Schmetterlingsdorf.

Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff gab aktuelle Infos aus der Arbeit des Kreisverbandes. Er kündigte eine Landkreisinitiative der CDU an, die die Bindung der Menschen an ihren NOK stärken und sie dazu animieren solle, sich für ihn – auch politisch – zu engagieren. ek