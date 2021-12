Kontrollbändchen zum Einkauf

Walldürn. Um das Einkaufen zu erleichtern und Zeit zu sparen, verteilt die Tourist- und Freizeitinformation pünktlich zum vierten Adventswochenende an ausgewählte Walldürner Einzelhandelsgeschäfte die sogenannten „Kontrollbändchen“. Diese sind ab Donnerstag erhältlich. Beim ersten „Check in“ in einem der teilnehmenden Geschäfte erhalten die Kunden ein quietschgelbes Armbändchen. Mit diesem kann man dann in ganz Walldürn bequem weiter im Einzelhandel einkaufen, ohne mehrfach kontrolliert werden zu müssen.

Die Bändchen werden durch die Ergänzung des Ausstelldatums tagesaktuell und gelten nur an diesem Tag. Sie können nicht übertragen werden und werden beim Ausziehen zerstört. Somit bietet sich dem Kunden ein stressfreies Einkaufen und die Händler müssen nicht mehrfach kontrollieren.

Sechs Ausgabestellen bieten diesen Service während der 2G-Einzelhandelsbeschränkung zu den bekannten Öffnungszeiten: Folhoffer Stoffhandel; Gehrig Mode und Mehr; Schuh Müller; Uschis Modeeck; Wohnfitz; Tourist- und Freizeitinformation am Ausgabefenster der „Einkaufen und Gewinnen Aktion“. Wer sich an der Aktion beteiligen und zur Bändchen-Ausgabestelle werden möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Bändchen“ an tourismus@wallduern.de. Die Lieferung erfolgt dann frei Haus.