Komödie, Drama und ein Märchen

Miltenberg. Bei den 26. Theatertagen Mildenburg 2022 mit der theaterachse Salzburg stehen „Don Gil“! von Tirso de Molina und „Roberto Zucco“ von Bernard-Marie Koltès auf dem Spielplan. Für die kleinen Zuschauer ab vier Jahren wird Frau Holle gezeigt.

Von Mittwoch, 13. Juli, bis Samstag, 23. Juli, finden zum 26. Mal die Theatertage Mildenburg statt. In diesem Jahr zeigt das Ensemble der theaterachse Salzburg zwei Stücke. Zum einen steht „Don Gil“, eine spanische Verwechslungskomödie, geschrieben um 1615 von Tirso de Molina auf dem Spielplan.

Voll Witz und List

Die Komödie ist voll Witz und List, gespickt mit tiefsinnigen Wortspielen und reich an ausgelassener Situationskomik – schönstes Sommertheater mit spanischem Feuer. Die Aufführungen von Don Gil finden am 13. Juli (Premiere), am 15., 16., 20., 21., 22. und 23. Juli, jeweils um 20 Uhr im Burghof der Mildenburg (bei schlechtem Wetter im Bürgersaal im Alten Rathaus) statt.

Im zweiten Stück „Roberto Zucco“ erzählt der französische Dramatiker Bernard-Marie Koltès die Geschichte eines mehrfachen Mörders, der auf irritierende Weise – fast nebenbei – andere Menschenleben auslöscht. Dieses Drama wird das Ensemble am 14. Juli (Premiere) und 19. Juli (Theatertag) um 20 Uhr im Alten Rathaus zeigen.

Für Kinder und alle, die Märchen lieben, wird „Frau Holle“ am 16. Juli um 15 Uhr im Burghof zu sehen sein.

Vorstellungen nur für Kindergärten und Schulen (Buchungen ausschließlich über die Stadtkultur, Telefon 09371/404156) finden am Donnerstag, 14. Juli, und Freitag, 15. Juli, jeweils um 9 und 10.30 Uhr im Burghof der Mildenburg statt.

