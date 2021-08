Kolpingjugend „Projekttag”: Der Kreativität der Teilnehmer waren keine Grenzen gesetzt

Walldürn. Das Zeltlagerteam der Kolpingjugend der Kolpingfamilie veranstaltete bei den Ferientagen einen „Projekttag“ unter Einhaltung der Corona-Regeln im Außenbereich des Kolpingheimes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

36 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren nahmen teil, im Mittelpunkt standen die Aktionen „Paddelballschläger aussägen und bemalen“, „Stoffbeutel batiken“ und „Gipsmasken anfertigen“. Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied und Sprecher Lukas Schnabel, der auch hauptverantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung war, waren die Teilnehmer begeistert über den Verlauf dieses Programms, bei dem der Kreativität jedes Teilnehmers keine Grenzen gesetzt waren – sei es beim Basteln, beim Batiken oder beim Anfertigen von Gipsmasken.

Zum Gelingen trugen die Kolpingjugendmitglieder Julian Bleifuß, Luisa Bleifuß, Tobias Dörr, Lea Gehrig, Selin Gehrig, Emilia Günther, Teresa Günther, Niklas Kaufmann, Laura Neuberger, Lukas Schnabel und Lara Tschollar bei. Die erzielten Ergebnisse dieses „Projekttages bei der Kolpingjugend“ waren recht beeindruckend, und die Kinder hatten stets jede Menge Spaß.

Die begehrten Stempel für den „Walldürner Ferienpass“ gab es natürlich auch, und zum Abschluss luden die Verantwortlichen die Kinder ein, an den weiteren Aktionen der Kolpingjugend teilzunehmen: Am „Abenteuertag“ am Freitag, 13. August von 17 bis 21.30 Uhr auf dem Spielplatz „Beuchertsmühle“, am Halbtagesausflug nach Eberstadt mit Besuch und Besichtigung der „Eberstadter Tropfsteinhöhle am Samstag, 14. August, von 12.45 bis 17 Uhr mit Treffpunkt Walldürner Bahnhof, und an der Schnitzeljagd der Kolpingjugend am Sonntag, 15. August. ds

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2