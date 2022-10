Walldürn. Als am vergangenen Dienstag bei der DRK-Blutspendeaktion in der Walldürner Nibelungenkaserne der letzte Spender versorgt war, stand fest, dass das laufende Jahr zwar keine neuen Rekorde aufgestellt hat, aber dennoch sehr erfolgreich war. Nach insgesamt sechs Entnahmetagen (drei in der Kaserne, drei in der Nibelungenhalle), stand fest, dass knapp 1000 Blutkonserven gesammelt wurden.

„Gemeinsam mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen versorgte der Ortsverein vom Deutschen Roten Kreuz Walldürn alle Spendewilligen von der Online- Terminbuchung über die Registration vor Ort, das Labor, die ärztliche Beratung bis hin zur eigentlichen Blutentnahme, die meist nur sechs bis zwölf Minuten dauert“, so DRK- Bereitschaftsleiter Manuel Sturm. Nach einer anschließenden Ruhephase unter den wachsamen Augen der ehrenamtlichen Sanitäter folgt die Verpflegung.

Auch 2022 konnte coronabedingt meist kein Essen vor Ort angeboten, sondern in Form von Lunchpaketen mitgegeben werden. Doch auch hierbei boten die ausgebildeten Feldköche aus Walldürn viel Abwechslung. „Neben Klassikern wir Hausmacher Wurst und Brötchen gab es Kochkäse, Aufschnitt oder Rippchen – zusammen mit Obst, Schoko- oder Müsliriegeln und Getränken“, weiß Vorstand und Feldkoch Markus Huber. Als Höhepunkt konnte im Sommer nach den gültigen Vorgaben im Freien vor der Nibelungenhalle zum Grillen bestuhlt werden. „Das Zusammensitzen nach der Spende ist das Schönste daran. Da trifft man Gott und die Welt“, war das gängige Credo vieler Walldürner. In der Kaserne hingegen werden die Soldaten im Anschluss über die Truppenküche versorgt, erhalten zusätzlich noch ein kleines Dankeschön vom DRK.

Mit den gesammelten Blutkonserven können so Kliniken und Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland oder sogar Europa versorgt werden. Egal ob bei geplanten oder Notoperationen, Komplikationen bei der Entbindung oder in der Arzneimittelforschung: Das menschliche Blut kann noch nicht synthetisch hergestellt werden und muss direkt eingesetzt werden.