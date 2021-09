Kleider tauschen kam gut an

Walldürn. Ganz im Zeichen Adolph Kolpings stand das Festwochenende anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens der Kolpingsfamilie. Am Samstag gab es eine Kleidertausch-Party im Kolpingheim, die im Rahmen der Aktion „nachhaltig@kolping“ von der Kolpingjugend durchgeführt wurde, und die mit dazu beitrug, sogenannte „Fast Fashion“ zu reduzieren und für einen nachhaltigen Umgang mit Mode zu sensibilieren. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Tausche gut erhaltene Kleidungsstücke gegen neue Lieblingsstücke“. Hierbei ging es vor allem um Nachhaltigkeit und einen „Re-Use-Cycle“, denn für die Kleidungsstücke, die im im Kolpingheim den Besitzer wechselten, musste nichts gezahlt werden. Eine gesellige Atmosphäre verlieh dieser Kleidertauschparty am Abend einen partyhaften Charakter und bei von der Kolpingjugend zubereiteten Cocktails und Leckereien konnte man den Raum zu einem nachhaltigen geselligen Beieinandersein nutzen. Das Angebot zu Kleidertausch und Party wurde von der Bevölkerung gut angenommen. Die übrig gebliebene Kleidung wird an die Kleiderkammer des DRK-Kreisverbandes in Buchen und an das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn gespendet. ds

