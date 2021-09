Kleider tauschen für eine nachhaltigere Welt

Walldürn. Die Kolpingsfamilie Walldürn veranstaltet am Sonntag, 25. September, im Rahmen ihres 125-Jahr-Jubiläumswochenendes eine Kleidertauschparty im Kolpingheim. Ab 17 Uhr können an diesem Samstag gut erhaltene Kleidungsstücke gegen neue Lieblingsstücke getauscht werden. Das macht nicht nur Spaß, sondern schont auch die Umwelt und den Geldbeutel. Dazu gibt es satte Beats im Hintergrund und ausgewählte Weine an der Weinbar.

Nachhaltiger Ansatz

Fehlkäufe, zu eng gewordene Hosen oder vermeintlich aus der Mode gekommene Kleidungsstücke – Garderobe, die nicht mehr gebraucht wird, könnte am Samstag, 25. September, bei der ersten Kleidertauschparty der Walldürner Kolpingsfamilie einen Abnehmer finden. Dabei geht es vor allem um Nachhaltigkeit und einen Re-Use-Cycle. Denn für die Kleidungsstücke, die ab 17 Uhr im Kolpingheim Walldürn den Besitzer wechseln, muss nichts gezahlt werden. Bevor man etwas wegschmeißt ist man mit Second-Hand-Waren – also Dingen aus zweiter Hand - auf dem richtigen Weg. Das ist der Ansatz der Kleidertauschparty.

In geselliger Atmosphäre bei kräftigen Rhythmen, kleinen Leckereien und ausgewählten Weinen kann man die Kleidertausch-Party auch zum geselligen Beieinander nutzen.

Der Hintergrund: Durchschnittlich tragen wir 40 Prozent unserer Kleidung selten oder nie. Stattdessen wirbt die Modebranche ständig mit neuen Kollektionen und billigen Preisen. Doch verschwiegen wird, dass mit jedem neuen T-Shirt giftige Chemikalien in den Gewässern der Produktionsländer wie China, Bangladesch oder Indien landen. Bereits über zwei Drittel der chinesischen Flüsse und Seen gelten als vergiftet, was besonders die arme Bevölkerung vor ein großes Problem stellt. Außerdem zahlen die konventionellen Modemarken sehr niedrige Löhne, mit denen die ArbeiterInnen kaum das Existenzminimum erreichen.

Jeder einzelne Verbraucher kann sich dem entgegenstellen und sein Konsumverhalten ändern. Neben dem Kauf von Second-Hand-Kleidung oder von Bio- und Fairtradeprodukten, die man im Internet, aber auch zum Teil in Läden findet, ist das Tauschen von Kleidung eine Lösung. Statt im Müll zu landen, erfreut die nicht mehr genutzte Kleidung einen neuen Besitzer.

Wie funktioniert die Party?: Jeder ist willkommen, gewaschene und gut erhaltene Kleidungsstücke und Accessoires mitzubringen. Erlaubt ist Oberbekleidung wie beispielsweise T-Shirts, Blusen, Hemden, Hosen oder Kleider sowie modische Accessoires. Nicht erlaubt sind Unterwäsche, Socken, Schuhe und ähnliches. Die Kleidung wird ab 10 Uhr den ganzen Tag über bis spätestens 17 Uhr in Empfang genommen und von den Organisatoren sortiert und aufbereitet. Ab 17 Uhr kann die Suche nach neuen Kleidungsstücken beginnen. Man kann sich nach Herzenslust so viele Kleidungsstücke aussuchen, wie man möchte. Auch Anprobemöglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Tauschparty kann man anschließend bei leckeren Weinen und deftigen Snacks ausklingen lassen. Die übrig gebliebene Kleidung wird an die Kleiderkammer des DRK in Buchen und das Kinderheim St. Kilian in Walldürn gespendet.

Nachhaltigkeit im Fokus: Die Kleidertauschparty ist nur ein Teil eines neuen Nachhaltigkeitskonzeptes der Kolpingsfamilie Walldürn. Bereits in der Vorweihnachtszeit 2020 wurden gut erhaltene, gebrauchte Schuhe für den guten Zweck gesammelt.

Aber auch Sammelaktionen für alte Brillen (Aktion „Brillen Weltweit“) oder Handys ( „missio Aktion Schutzengel“) waren bereits erfolgreich von der Kolping Walldürn umgesetzt worden.

