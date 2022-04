Klassen werden gefördert

Walldürn. Die Eingangsklassen der Frankenlandschule werden über das Programm Auf!leben gefördert. Das Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung hat zum Ziel, die Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern, um so die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

Konzept erarbeitet

Um an dem Programm teilnehmen zu können, musste die Frankenlandschule ein umfangreiches Konzept erarbeiten und darlegen, wie die Schüler durch die Maßnahmen in ihrer Entwicklung gefördert werden, so die Schulsozialarbeiterin der Frankenlandschule Julia Köhler.

Der Schulleiter Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher zeigte sich dann hoch erfreut, dass das Konzept der Frankenlandschule als förderwürdig eingestuft wurde. Die Frankenlandschule kann jetzt mit allen Eingangsklassen einen Tag gestalten, bei dem die Persönlichkeits- und Teambildung im Vordergrund stehen wird.

Positive Erfahrungen

Die anfallenden Kosten für diesen besonderen Tag werden von dem Programm Auf!leben übernommen, so dass für die Schüler keine Kosten anfallen werden. „Wir sind überzeugt, dass dieser Tag den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften gut tun wird und alle vielfältige positive soziale Erfahrungen machen werden“, merkt der stellvertretende Schulleiter der Frankenlandschule, Studiendirektor Frank Stephan noch an. fls