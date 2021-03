Walldürn. Um den Einbau eines Aufzugs für einen gehbehinderten Lehrer in der Auerberg-Werkrealschule ging es am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates in der Nibelungenhalle. Die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe hatte im März 2019 ein Urteil bekannt gegeben, wonach der Stadt Walldürn als Klägerin in einem Streit mit dem beklagten Land Baden-Württemberg um die Erstattung von Kosten für den Einbau eines Personenaufzugs in ein Schulgebäude weitgehend Recht gegeben wurde. In einem weiteren Verfahren ging es jetzt um die jährlichen Unterhaltungskosten von rund 10 000 Euro. Die Stadt habe in erster Instanz gewonnen, so Bürgermeister Markus Günther. Das Urteil habe aber noch keine Rechtskraft.

Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde hat für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Walldürn für das Haushaltsjahr 2021 die Genehmigung erteilt, sagte Bürgermeister Markus Günther beim Punkt Informationen. Kämmerer Joachim Dörr verwies nochmals auf den Haushalt mit einem „hohen Investitionsvolumen“ und das kommende schwierige Haushaltsjahr 2022. mar