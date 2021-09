Kindertheater Odenwald gastiert in Gottersdorf

Gottersdorf. Das mobile Kindertheater Odenwald ist am Sonntag, 26. September, im Odenwälder Freilandmuseum zu Gast und spielt um 14 Uhr in der offenen Dreschhalle eine moderne Interpretation des Grimm‘schen Märchenklassikers „Frau Holle“.

Es ist auf das Wetter angemessene Kleidung zu achten, denn die Vorstellung findet bei jedem Wetter im Freien (nur Überdachung) statt. Die Veranstaltung findet vorbehaltlich des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Änderungen werden tagesaktuell auf der Website veröffentlicht.

Eine Anmeldung unter Telefon 06286/320 oder per E-Mail an m.sauer@freilandmuseum.com ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Erwachsenen ist der Eintritt in das Museum derzeit nur mit einem Nachweis über Impfung, Genesung oder eine tagesaktuelle Testung (maximal 24 Stunden alt) möglich. Schulpflichtige Kinder benötigen keinen extra Test. Für Kinder unter sechs Jahren bestehen keine Auflagen.

In allen geschlossenen Gebäuden des Museums und beim Bestellen im Biergarten besteht Maskenpflicht.. Das Museum hat an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr, der Biergarten von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

