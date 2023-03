Kindergarten Glashofen feiert Ende April sein 50-jähriges Bestehen

Der katholische Kindergarten St. Wendelin feiert im Jahr 2023 sein 50-jähriges Bestehen. Er ist eine Bildungs- und Betreuungsstätte für rund 30 Kinder von zwei bis sechs Jahren, bestehend aus zwei Gruppen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glashofen. Der Kindergarten, der in diesem Jahr Jubiläum feiert, dient er als Begegnungsstätte für die einzelnen Familien der verschiedenen Höhengemeinden. So wird das Kennenlernen untereinander gefördert und ein Wir-Gefühl angestrebt.

Die Mädchen und Jungen, die den Kindergarten besuchen, kommen aus Glashofen, Neusaß, Gerolzahn, Gottersdorf, Reinhardsachsen, Kaltenbrunn und Wettersdorf. Wenn es die Aufnahmekapazität erlaubt, können auch einzelne Kinder aus Walldürn aufgenommen werden.

Die Chronik

Mehr zum Thema Seelsorgeeinheit Walldürn Kreuzweg für Familien auf der Höhe Mehr erfahren

Begonnen hatte alles nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Männer waren noch im Krieg und die Frauen mussten Haus- und Feldarbeit verrichten und hatten wenig Zeit für ihre Kinder. Deshalb gab es in Glashofen von Mai 1946 bis Oktober 1947 einen Kindergartenbetrieb im Schulgebäude. Als der kleine Schulsaal dann wieder für den Schulbetrieb gebraucht wurde, gab es im Ort keine derartige Einrichtung mehr.

1973 wurde schließlich der Kindergarten St. Wendelin gegründet. Ursprünglich sollte der Kindergarten im Schulhaus von Reinhardsachsen untergebracht werden, das Gebäude wurde jedoch anderweitig verpachtet. Dem damaligen Bürgermeister Alois Gehrig und Pfarrer Dieter Heck gelang es mit der Unterstützung von Gemeinderat Heinrich Hennig, den ersten Kindern im neu erbauten Sportheim eine vorübergehende Bleibe zu schaffen, bis die ehemaligen Schulräume in Glashofen frei und renoviert waren.

Nach der Interimslösung im Sportheim erfolgte schließlich Ende 1973 der Umzug ins ehemalige Schulhaus im Herzen von Glashofen, wo der Kindergarten bis heute seine Bleibe hat. Träger der Betreuungseinrichtung war die katholische Kirchengemeinde St. Wendelin Glashofen.

Pädagogische Entwicklung

Viele verschiedene Pfarrer waren hier schon Ansprechpartner, unter anderem eine längere Zeit Pfarrer Norbert Merz. Heute ist der Träger des Kindergartens Glashofen die Römische Katholische Kirchengemeinde Walldürn mit Pater Josef Bregula als Stiftungsratsvorsitzender.

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen bilden sich regelmäßig weiter und folgen allen aktuellen Anforderungen und Vorgaben. Gerade in der heutigen Zeit gilt es sehr vieles zu dokumentieren und eine Menge Konzepte zu erarbeiten.

Durch Erfahren, Erleben, Verarbeiten, Bewegen und Handeln werden die Kinder im Kindergartenalltag durch gezielte Beschäftigungen und Projektarbeit ganzheitlich gefördert und der Bildungsauftrag umgesetzt. Neben der wertvollen Bildungsarbeit mit den Kindern, werden auch verschiedene Aktivitäten außerhalb der Einrichtung durchgeführt. Dazu zählen Besuche in der näheren Umgebung, wie dem Lichtermuseum, dem Reiterhof, dem Golfplatz in Neusaß odereinem Bauernhof in Gottersdorf und die Durchführung eines wöchentlichen Waldtages.

Was räumlich geschah

Räumlich wurde der Kindergarten stets weiterkonzipiert. Beispielsweise wurde der Waschraum grundsaniert, der Spielplatz immer wieder verschönert und mit neuen Geräten ausgestattet, der Turnraum im Keller renoviert, neue Fenster, eine Notausgangstüre und neue Eingangstüren eingebaut und der Flurbereich renoviert. Gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Glashofen, die ihre 750-Jahr-Feier begeht, wird das 50-jährige Bestehen des Katholischen Kindergartens St. Wendelin Glashofen stattfinden. Die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen bereiten ein abwechslungsreiches Programm zum Thema: „Komm mit auf unsere Ritterburg“ vor, das am Sonntag, 30. April, um 14.30 Uhr aufgeführt wird. An diesem Tag und am 1. Mai bietet der Kindergarten eine Cafeteria mit Kaffee und Kuchen für alle Festgäste an.