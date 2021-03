Walldürn. Die Jury, bestehend aus Stadtpfarrer Pater Josef Bregula OFM Conv. Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn und Pfarrer Karl Kreß, Stadtpfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, hat entschieden: Die sechs glücklichen Gewinner der Mitmachaktion der Osterreihe „Dürmer Osterfreude“ sind: Lotta H., Alicia Z., Ilian A., Pia H., Charlotte J. und Luca W.

Einen Sonderpreis erhält der achtjährige Finn B. von Bürgermeister Markus Günther – er hat ein Ei mit städtischem Motiv entworfen, welches einen Ehrenplatz vor dem Rathaus in der Hauptstraße erhalten wird.

Bereits vor Wochen wurden die Malvorlagen von den Kindern eingesandt. Diese wurden dem neuen städtischen Farbkonzept angepasst, vergrößert und auf eine Alu-Verbundplatte gedruckt. Die so entstandenen Schmuckstücke werden in den kommenden Tagen in der Innenstadt verteilt.

Dort kann jedes der Kinder „seine“ Vorlage mit Stolz besichtigen. Sie werden in den kommenden Jahren die Osterzeit in Walldürn österlich bunt machen!

Jedes Gewinnerkind erhält ein Osternest, welches in der Osterwoche in der Tourist- und Freizeitinformation mit Terminabsprache abgeholt werden kann. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (pmn)