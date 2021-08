Kinder waren stolz auf ihre Kunstwerke

Walldürn. Ein „Töpferkurs“ und „Malen mit Acryl“ standen bei den Ferientagen auf dem Programm. Am Montagnachmittag und am Dienstagnachmittag trafen sich 13 Kinder beziehungsweise elf Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren zusammen mit dem Künstler-Ehepaar Eva Obrecht und Peter Prahl aus Eberstadt im Jugend- und Kulturzentrum.

Für die Kinder ging es beim „Töpferkurs“ darum, unter der fachmännischen Anleitung der Kursleiterin zunächst ein Daumenschälchen zu formen, und dann nach eigener Vorstellung ein zweites Werkstück zu formen. Hier waren vor allem Tiermodelle zu sehen. Die gefertigten Stücke werden im Laufe der nächsten Woche in der Töpferei Obrecht und Prahl gebrannt und dann glasiert und an die Kinder ausgehändigt.

Am zweiten Veranstaltungstag lautete das Thema „Malen mit Acryl“. Die Kinder gaben ein von Künstler und Kursleiter Peter Prahl angefertigtes Landschaftsbild wider, was allen dank der fachkundigen Einleitungen des Kursleiters gut gelang. Alle Kinder waren begeistert und am Ende sehr stolz auf die von ihnen angefertigten Kunstwerke. ds