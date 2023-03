Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache

Walldürn. Adrien Megner gastierte mit seinem Puppentheater Papiermond nach einigen Jahren wieder einmal in Walldürn. Auf Einladung der Pfarrgemeinderätin Sabrina Miko besuchte er den Wallfahrtsort mit seinem Stück „Kasperle und der Sternschnupfen“ im Pfarrsaal.

Gleich zu Beginn begrüßte Miko Adrien Megner und hieß ihn mit einem Applaus der Kinder in Walldürn willkommen. Sie war sehr froh, dass er bereits im Frühjahr dieses Jahres den Weg in die Pfarrgemeinde gefunden hat. Außerdem bedankte sie sich bei ihren Kolleginnen Andrea Hemberger und Brigitte Münig aus dem Pfarrgemeinderat, die für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag sorgten. In der Geschichte ging es um Kasperles Freundin Fridoline, welche an einem Schnupfen litt, nachdem Sie die verloren gegangene Kiste des Zauberers im Wald fand. Sie öffnete sie im Wald und atmete dabei Sternenstaub ein. Diesen lästigen Schnupfen konnte man aber nur mit Hilfe von Drachenquellenwasser wieder los werden.

Der hilfsbereite Kasper wollte zum Einen dem Zauberer wieder seine wertvolle Kiste zurückbringen, zum Anderen seine Freundin Fridoline unterstützen an das Drachenwasser heran zu kommen. Der Weg dorthin war lang und schwierig: Kasper musste schwierige Verhandlungen mit dem Drachen führen und dann kam da noch der Teufel dazwischen, der den zunächst hilfsbereiten Wolf beeinflusste und aus ihm einen bösen Wolf machte. So zog sich alles in die Länge und Kasperle musste mit Hilfe der Zuschauer einige Hürden nehmen.

Die knapp über 120 kleinen und großen Gäste waren mit Feuereifer dabei und unterstützen Kasperle wo sie nur konnten: Sie gaben ihm wichtige Tipps und Hinweise auf seiner Mission, aber natürlich wurde auch sehr viel gelacht. Nach den Jahren der Pandemie waren alle glücklich hier wieder zusammen kommen zu können. Nicht wenige der kleinen Theaterbesucher waren zum ersten Mal in ihrem Leben auf so einer Veranstaltung. So ein Zusammenkommen kannten viele bisher nicht – bislang waren sie eher Abstand gewohnt. Nach der durchweg positiven Resonanz der Besucher möchten Megner und Miko weiterhin in Kontakt bleiben und vielleicht ein weiteres Kasperle-Theater planen.