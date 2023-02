Kinder sammelten „Schwarzer Hawwer“

Walldürn. „Schwarzen Hawwer“ sammeln – in Walldürn eine alte Tradition, die von der Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“ Walldürn in den letzten Jahrzehnten als alter Brauch übernommen wurde. Seit dieser Zeit ist es alljährlich am „Rosenmontag“ Tradition, dass närrisch verkleidete Gruppen an diesem Tag singend und tanzend durch die Walldürner Geschäfte ziehen und dort ihren „Schwarzen Hawwer“ sammeln.

In den letzten Jahren entwickelte sich dieser Brauch dann dahingehend weiter, dass die Kolpingfamilie Walldürn am Vormittag des Rosenmontags im Rahmen ihres „Strohbärtreibens“ durch die Straßen der Innenstadt zog und Geld für wohltätige Zwecke sammelt.

Zu diesem schönen Brauch des „Schwarzer-Hawwer-Sammelns“ hatte sich der Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“ bereits im vergangenen Jahr eine ganz besondere Aktion für Kinder ausgedacht, die diese Tradition im Bewusstsein des Dürmer Fachenaachtsnachwuchses verankern und damit in ihrem Fortbestehen zur Pflege des örtlichen Fastnachtsbrauchtums sichern soll.

Am „Rosenmontag“ klopften die verkleideten Walldürner Kinder ab 9 Uhr am Fenster der Tourist- und Freizeitinformation im Rathaus und holten sich dort eine „Schwarzer Hawwer Tasche“ ab, um dann drei Stunden lang in 18 verschiedenen Walldürner Geschäften, Institutionen und Betrieben, die Mitglied im Walldürner Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“ sind, mit lauten Rufen den „Schwarzen Hawwer“ einzufordern und die Taschen mit Süßigkeiten zu füllen.

Erwartungen übertroffen

Beim Stadtmarketingverein als Veranstalter war man wieder gespannt, welche Resonanz die Aktion bei der Walldürner Jugend finden würde. Die Erwartungen wurden erfüllt, ja sogar noch übertroffen. Am Ende waren es rund 250 bis 300 Kinder, die sich – zum Teil Kleinkinder, auch begleitet von Mama oder Papa oder von Oma oder Opa –, auf den Weg machten.

Der Ansturm war allerorts so groß, dass viele der teilnehmenden Läden und Geschäfte sowie Institutionen in Walldürn kurzfristig dazu gezwungen waren, bei ihren Süßigkeiten“ schnellstmöglich nachzulegen, da der besorgte Vorrat vorzeitig auszugehen drohte und deshalb ab und an bei dem einen oder anderen Geschäftsmann in der Stadt schon hin und wieder Einfallsreichtum und improvisatorisches Können gefragt war.

Rundum gesehen also auch in diesem Jahr wieder eine überaus erfolgreiche Aktion des Walldürner Stadtmarketingsvereins, die es wert ist, sie in den nächsten Jahren zu wiederholen. ds