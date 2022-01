Miltenberg. „Safer Internet Day 2022 – Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft“: Unter diesem Motto findet am 8. Februar der „Safer Internet Day“, ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit für Kinder und Jugendliche statt.

Die Arbeitsgruppe „Medien“ des Präventionsausschusses im Landkreis Miltenberg wird an diesem Tag an zwei Orten im Landkreis mit einem Stand vertreten sein. Bei einem Quiz können die Besucher unter Beweis stellen, ob sie Fake News von echten Nachrichten unterscheiden können. Außerdem stellt die Medienberatung „Login“ an diesem Tag ihr Angebot vor. Zu finden ist der Stand am 8. Februar an folgenden Plätzen: 10 bis 12.30 Uhr vor dem Landratsamt in Obernburg und 14 bis 16.30 Uhr auf dem Engelsplatz in Miltenberg. Klimawandel, Pandemie, rechtsradikale und extremistische Bewegungen – unsere Demokratie wird täglich herausgefordert und muss sich im Alltag immer neu bewähren: Kinder und Jugendliche benötigen Medienkompetenzen als Grundlage, um sich in der Flut an Informationen ihre Meinung bilden zu können. Klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen.

Im Rahmen des „Safer Internet Days“ finden auch zwei Online-Elternabende zum Thema „Fake-News“ statt. Felix Behl, Leiter und Berater für digitale Bildung an den staatlichen Schulämtern Aschaffenburg und Miltenberg, geht der Frage nach, was „Fake News“ sind. Eltern erhalten Tipps, wie sie ihre Kinder im Umgang mit „Fake News“ begleiten und deren Informationskompetenz fördern können.