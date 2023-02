Kinder hatte jede Menge Spaß

Walldürn. Eine einstündige närrische Fastnachtsfeier mit Tina Speidel, einer in der Region durch zahlreiche Auftritte bestens bekannten und beliebten Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Artistin, Akrobatin, erlebten live vor Ort im katholischen Kindergarten St. Marien in Walldürn-Süd die Kindergartenkinder, zusammen mit ihren ebenfalls närrisch verkleideten Erzieherinnen. Teilweise wirkten sie als Akteure am „Schmutziche Dunnersdaach“ auf der Bühne selbst mit.

Als weiblicher Clown verkleidet verstand es Tina Speidel in begeisternder Weise, die Kindergartenkinder eine Stunde lang mit ihrem aus Clownerie und gekonnter Zaubererei und Magie bestehenden Unterhaltungsprogramm zu faszinieren und dabei immer wieder auch aktiv zum Mitmachen auf der närrischen Bühne zu animieren, sei es als Einzelakteure wie Polizeiassistent, Kraftprotz, verschwundene und wieder herbeigezauberte Prinzessin, oder aber am Ende als „närrisches Orchester mit vielen recht originellen närrischen Instrumenten“ und mit ihr als chaotischer Dirigentin.

Universelles Multitalent

Mit ihrem universellen Multitalent verstand sie es immer wieder in grandioser und beeindruckender Weise, alle Kindergartenkinder zum Mitmachen und zum Mitwirken vor und auf der großen närrischen Showbühne zu animieren und sie mit ihrem Programm aus Clownerie und Zauberei und Magie zu faszinieren. Monique Jonasch, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Marien Walldürn, bedankte sich bei Tina Speidel für deren Auftritt und dem Förderverein des Kindergartens St. Marien, der diese närrische Fastnachtsfeier durch sein finanzielles Sponsoring ermöglicht hatte. ds