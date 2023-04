Walldürn. Drei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren wurden am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr durch einen Hütehund auf dem Spielplatz in der Seestraße in Walldürn gebissen und leicht verletzt, so der Polizeibericht. Der Hund riss sich auf einem nahe gelegenen Parkplatz los und rannte auf den Spielplatz, wo es zu dem Zwischenfall kam. Wenig später konnte der Hundehalter den Hund unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen durch die Polizeihundeführerstaffel in Buchen dauern an.

