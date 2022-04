Kinder auf der Suche

Gottersdorf. Ostern steht vor der Tür und im Freilandmuseum kündet bereits am Eingang der Osterbaum, der mit Bux und vielen bunten Eiern verziert ist von dem bevorstehenden Ereignis. Bereits am Karfreitag besteht zwischen 11 und 15 Uhr die Möglichkeit für kleine und große Museumsbesucher Ostereier für den eigenen Osterstrauß zu fertigen und sich damit auf die kommenden Ostertage einzustimmen. In Serviettentechnik können Eier mit österlichen und frühlingshaften Mustern versehen. Große und auch kleine Besucher können zusätzlich auch kleine Kränze oder Körbchen unter Anleitung aus Weidenruten flechten.

Am Ostermontag, 18. April, findet die beliebte Ostereiersuche für Kinder statt. Schon gleich hinter dem Eingang, am Dorfbrunnen, kündet der Osterbaum, der traditionell mit Buchs und vielen ausgeblasenen und handbemalten Eiern behängt ist, von dem besonderen Ereignis an diesem Tag: Um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr ist jeweils Suchbeginn für die bunten Eier, die der Museumshase jeweils zuvor auf den Wiesen zwischen den altehrwürdigen Museumsgebäuden versteckt hat. Hierbei gibt es parallel aus Gerechtigkeitsgründen getrennte Suchaktionen für Kindergartenkinder und für Kinder über sechs Jahren. Kreativ werden können Kinder solange der Vorrat reicht ab 13 Uhr beim Anmalen von ausgeblasenen Hühnereiern.

Ostereiersuchen in dieser historischen Kulisse weckt bei den Erwachsenen Erinnerungen an die Kindheit und ermöglicht bei den Kindern ein in Erinnerung bleibendes Erlebnis.

Die Veranstaltungen finden vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Etwaige Änderungen werden auf der Website des Odenwälder Freilandmuseums unter www.freilandmuseum.com bekannt gegeben.

Das Museum ist in der Karwoche und an den Ostertagen das heißt, auch Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Museumsbiergarten ist in den baden-württembergischen Ferien außerplanmäßig geschlossen und nur am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag und am Sonntag, 24. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In allen geschlossenen Räumen wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.