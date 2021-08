Kfd pflegt eine alte Tradition

Walldürn. Das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel am 15. August, auch unter Maria Himmelfahrt bekannt, fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Dieses besondere Marienfest, das in Baden-Württemberg vor einigen Jahren als gesetzlicher Feiertag gestrichen wurde, reicht zurück bis ins 5. Jahrhundert und wurde von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt.

Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel wurde dann im Jahr 1950 von Papst Pius XII. als eines der vier und bislang letztes Marien-Dogma in der katholischen Kirche bestätigt und verkündet. Gleichzeitig wird dieser Tag auch als Hochfest der Schutzpatronin in der Erzdiözese Freiburg gefeiert. Am Marienaltar in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut wird die Aufnahme Mariens in den Himmel sehr eindrucksvoll dargestellt. Die Szene zeigt die Gottesmutter, umgeben von Engeln auf einer Wolke. Links davon die Heilige Klara, franziskanische Ordensgründerin, und rechts davon die Heilige Barbara als Märtyrerin und Nothelferin.

Mit diesem Tag ist auch ein jahrhunderteralter Brauch der römisch-katholischen Kirche und damit eine lange Tradition verknüpft: Das Sammeln von Kräutern und Binden der sogenannten Würzbüschel. Dabei sollen nach Möglichkeit sieben verschiedene Kräuter zusammengetragen und zu einem Strauß gebunden werden. Damit verbunden sind sinnbildlich die sieben Sakramente sowie die sieben Schmerzen Mariens. Auch die Heilkraft der Kräuter, die bis Mitte September ihr bestes Aroma entfalten und der damit verbundene Segen der Muttergottes sollen somit einen doppelten Schutz für alle gewähren, die diesen Kräuterstrauß bei sich aufbewahren.

Seit vielen Jahren pflegt die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Walldürn und darüber hinaus auch andere Teams in der gesamten Seelsorgeeinheit diese Tradition der Würzbüschel.

Am Freitag, 13. August, treffen sich die Frauen der kfd Walldürn um 17 Uhr im Pfarrhof zur gemeinsamen Kräutersammlung und am Samstag, 14. August um 9 Uhr ebenfalls im Pfarrhof zum Binden der Würzbüschel. Am Sonntag werden dann um 9.30 Uhr bei der Eucharistiefeier in der Basilika und um 10.30 Uhr in der St. Marienkirche die Kräutergebinde gesegnet und am Ende an die Gottesdienstbesucher verteilt. Die Termine in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit sind im Pfarrblatt veröffentlicht. (ac)