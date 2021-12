kfd-Adventsgottesdienst in Walldürn: „Wertvoll und hilfreich für die Kirchengemeinde”

Walldürn. Der Adventsgottesdienst der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in der Wallfahrtsbasilika Zum Heiligen Blut bildete für die kfd nicht nur den Abschluss dieses Jahres, der Corona-bedingt nur wenige Aktivitäten zuließ, er unterstrich einmal mehr mit drei großen Spendenübergaben die soziale Komponente und Ausrichtung der Gemeinschaft.

Für die Schwachen da sein

Pater Leon Rawalski OFMConv, der zusammen mit Pater Irenäus Wojtko OFMConv den Gottesdienst feierte, zog auch gleich zu Beginn die Parallele zwischen dem Heiligen Nikolaus und der Frauengemeinschaft. „Für die Schwachen da sein, den Armen und Notleidenden zur Seite stehen. Diese Güte und Selbstlosigkeit zu den Menschen verkörpert auch die Arbeit der kfd Walldürn“, so der Franziskanerpater.

In die Gestaltung des Gottesdienstes waren Johanna Farrenkopf als Lektorin, Angelika Mayer für die Fürbitten und Hildegard Schlegel mit zwei Advents-Meditationen eingebunden. Allen in diesem Jahr verstorbenen Mitgliedern der kfd wurde im Gottesdienst namentlich gedacht.

Im Anschluss an die Eucharistiefeier gab Doris Hamberger vom Vorstandsteam der kfd Informationen zu den einzelnen Spendenübergaben.

Drei Projekte mit einer Großspende von jeweils 1000 Euro standen im Mittelpunkt. Dabei wurde der Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis bedacht, worüber sich die Vertreterinnen Elfriede Schuler und Isabella Maier vom Vorstand freuten.

Achim Kaltwasser als Gründer der Maria-Horn-Stiftung für die Kinderhilfe in Indien freute sich über die finanzielle Unterstützung, die dem Bau einer Schule für Waisenkinder in Odisha in Indien zu Gute kommt.

Und schließlich wurde auch der Förderverein für die Missionsarbeit Walldürn mit Anton Fach an der Spitze unterstützt, der für den Kindergarten in Hingawali in Tansania diesen Betrag einsetzen wird.

Hilfe, die ankommt

„Uns ist es immer wichtig zu wissen, dass die Spenden auch wirklich bei den Bedürftigen ankommen. Bei diesen drei Projekten haben wir hundertprozentige Gewissheit, dass es so ist“, betonte Hamberger unter Beifall der anwesenden Mitglieder der kfd.

Pater Josef Bregula OFMConv dankte abschließend der Frauengemeinschaft für diese überaus große Geste im Rahmen dieses Adventsgottesdienstes. „Die Arbeit der kfd Walldürn, mit den zahlreichen Aktivitäten und Unterstützungen über das ganze Jahr hinweg, ist sehr wertvoll und hilfreich für die Kirchengemeinde insgesamt und darüber hinaus“, so der Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn. (ac)