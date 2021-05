Keine Michelsmess’, aber ein Festbier gibt es bald

Miltenberg. Auch wenn die Michaelismesse, kurz Michelsmess’, das traditionsreiche Volksfest am Bayerischen Untermain in diesem Jahr nicht stattfinden wird – die Bürger in und um Churfranken können das beliebte Faust Messefestbier so oder so genießen. Das hat der Geschäftsführer des Brauhaus Faust zu Miltenberg, Johannes Faust, jetzt fest zugesagt. Mit einer Investition in Höhe von circa. 2,8 Millionen Euro hat das Brauhaus Faust auf die seit der Corona-Pandemie veränderte Marktlage im regionalen Bierabsatz reagiert. Während der Fassbierabsatz wegen geschlossener Gastronomien und weggefallener Festveranstaltungen zuletzt rückläufig war, hatte demgegenüber der Flaschenbierabsatz kräftig zugelegt.

AdUnit urban-intext1

Zahlreiche Umstrukturierungen

Das hat zu zahlreichen Umstrukturierungen im Unternehmen geführt: Arbeitsbereiche, Arbeitsabläufe und personelle Zuständigkeiten wurden der Marktsituation angepasst. So wurden beispielsweise die Ausweitung der maximalen Sudhauskapazitäten (plus zwei Sude am Tag) sowie die Erhöhung der Produktivität der Flaschenabfüllung (um ganze 50 Prozent) engagiert vorangetrieben.Im Hintergrund war dazu die Installation von acht zusätzlichen Reifetanks erforderlich, mit einer Kapazität von je 508 Hektoliter. Eine automatische Reinigungsanlage die den hohen Anforderungen des Brauhaus Faust an umweltschonende, nachhaltige Wirtschaftsweise entspricht – eine so genannte CIP-Anlage –, wurde gleich mit installiert. Auch die Kapazität der Zwischenlagerung des beim Bierbrauen anfallenden ausgekochten Malzes, des so genannten Trebers, wurde um rund 60 Prozent erhöht.

Soweit es sich nicht um brauereispezifische Sonderarbeiten handelte, die ausschließlich von weiter entfernten Spezialbetrieben geleistet werden können, wurden praktisch alle Baugewerke die im Zuge der Kapazitätserweiterung jetzt erforderlich waren an Planungs- und Handwerksbetriebe in der Region vergeben. Ebenso die Reifetanks, die in Bürgstadt bei Ziemann Holvrieka gebaut wurden. „Reifetanks“, erläutert Johannes Faust, „sind ein Herzstück des Qualitätsmanagements im Brauprozess. Die ausgiebige Reifezeit des frisch gebrauten Bieres ist kostenintensiv, steht aber für höchste Bierqualität.“

Die Biere des Brauhaus Faust sind seit 2015 mit dem Gütesiegel „Slow Brewing“ zertifiziert, herausgegeben vom „Slow Brewing Institut“.Die ursprünglich mit 2,1 Millionen Euro Kosten veranschlagte jüngste Baumaßnahme im Brauhaus Faust erwies sich nach und nach als aufwendiger als geplant. Johannes Faust: „Unsere Braustätte im Schwarzviertel ist in zum Teil uraltes Gemäuer eingebettet. Da bleiben Überraschungen während der Bauarbeiten in Form von Planungsrevisionen und Mehrarbeiten leider nicht aus.“ Die frühere Planungsvariante, die jetzt acht neu aufgestellten Reifetanks auf dem neu erworbenen Grundstück an der Großheubacher Straße aufzubauen, hatte sich vorab als nicht realistisch erwiesen.

AdUnit urban-intext2

Johannes Faust weiter: „Hier kommen wir seit Jahren aufgrund langwieriger planungsrechtlicher Komplexe nicht wirksam voran. Wir hatten nun aber dringenden Handlungsbedarf und haben deswegen kurzerhand in den Altbestand der Brauereigebäude im Schwarzviertel hinein gebaut, die zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert stammen.“

Acht neue Reifetanks

Bis Mitte Juni werden die acht neuen Reifetanks auf einer Gebäudeplatte weit oberhalb des Brauereiladens vollständig installiert und betriebsbereit sein. Und zwar so, dass sie bei weiterem Wachstum des Brauhaus Faust schnell und einfach um sechs weitere erweitert werden könnten.

AdUnit urban-intext3

Zukünftiges Schmankerl: Die Revisionsplattform über den neuen Tanks wird zugleich Besucherplattform sein – mit einzigartigem Blick auf den alten Eisweiher der Brauerei, die Mildenburg, über Schwarzviertel und Altstadt, den Faust Biergarten, das liebliche Maintal, bis rüber zum Kloster Engelberg. Über ein paar Treppenstufen wird sie vom Brauereiturm aus erreichbar sein, der für Brauereierlebnisführungen sowie für das Kreativbierbrauen durch Besuchergruppen genutzt wird.

AdUnit urban-intext4

Johannes Faust: „Der Mehraufwand auf unserer aktuellen Baustelle hat dazu geführt, dass wir dem ursprünglichen Zeitplan um rund vier Wochen hinterher sind.“

Und weiter sagte der Geschäftsführer: „Dem fristgerechten Einbrauen des Michaelismesse-Festbiers 2021 steht aber jetzt nichts mehr im Wege. Ob dann aus dem Fass oder aus der Flasche – die Menschen in und um Churfranken werden es genießen können.“