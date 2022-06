Die Brücke über den Marsbach in der Manggasse soll für den motorisierten Verkehr dauerhaft gesperrt und in eine Fußgängerbrücke umgewidmet werden. Außerdem soll ein Ingenieurbüro die Planung zur Sanierung der Brücke über den Marsbach im Breiten Gässchen übernehmen. So ist es zumindest in den Bekanntgaben von Beschlüssen aus dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Technik

