Kein Wallfahrtsmarkt in diesem Jahr

Walldürn. Die Schulsozialarbeit, Integrationsmanagement und der Wallfahrtsmarkt standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Walldürner Gemeinderates unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn ein.

Beim Punkt Integrationsmanagement sagte der Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes, Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy, die Stadt Walldürn habe gemeinsam mit der Gemeinde Höpfingen 2017 einen Vertrag mit dem Caritas-Verband Neckar-Odenwald-Kreis zur Übernahme von Integrationsarbeiten für die in beiden Kommunen lebenden Flüchtlinge geschlossen. Die Maßnahme wird weitestgehend vom Land Baden-Württemberg finanziert und läuft bis 30. November 2022 beziehungsweise 28. Februar 2023. Das Land Baden-Württemberg hat Finanzmittel für eine Anschlussbewilligung um weitere zwölf Monate bereitgestellt. Der Verwaltungsausschuss beschloss einstimmig, den Vertrag mit dem Caritas-Verband Neckar-Odenwald-Kreis um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Vorberaten wurde im Anschluss die ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Verband durchgeführte Maßnahme „Schulsozialarbeit. Wie Helmut Hotzy sagte, hat die Stadt den Caritasverband seit Februar 2013 mit der Durchführung der Jugendsozialarbeit für die in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen beauftragt. Diese Kooperation war zunächst befristet bis 2017 und wurde bis Juli 2022 verlängert. Der städtische Anteil der Finanzierung lag für das Schuljahr 2020/2021 bei rund 33 166 Euro. Die Schulsozialarbeit werde gut angenommen und aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den betroffenen Schülern sei sie in besonderem Maße geeignet, bei auftretenden sozialen und erzieherischen Fehlentwicklungen direkt Hilfestellung anzubieten.

Der Caritasverband habe Interesse an einer Verlängerung der Kooperationsvereinbarung bekundet und biete die bisherigen Leistungen auf weitere fünf Jahre an. Im laufenden Schuljahr würden die Kosten des Caritasverbandes rund 68 231 Euro betragen. Abzüglich der Zuschüsse des Landes und des Landkreises würden jährlich Aufwendungen für die Stadt von rund 29 431 Euro verbleiben. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses empfahlen dem Gemeinderat die Fortsetzung der Schulsozialarbeit.

Mangelndes Interesse

Der nächste Tagesordnungspunkt befasste sich mit dem „Walldürner Wallfahrtsmarkt“. Wie Helmut Hotzy ausführte, betreibe die Stadt den Wallfahrtsmarkt. Der Markt finde jährlich vom Dreifaltigkeitssonntag bis einschließlich dem fünften Sonntag nach Pfingsten auf dem Schlossplatz statt. Auf dem Wallfahrtsmarkt dürfen nur Teilnehmer zugelassen werden, die überwiegend wallfahrtsspezifische Artikel anbieten. Pandemie-bedingt fand der letzte Wallfahrtsmarkt 2019 statt, an dem lediglich noch drei Marktbeschicker teilnahmen. Ferner sei der Firma Gehrig in der Burgstraße vor dem Ladengeschäft eine Verkaufsfläche zugeteilt worden.

Die drei Marktbeschicker hätten bereits 2019 mitgeteilt, dass es ungewiss sei, ob sie sich auch künftig noch um einen Standplatz beim Wallfahrtsmarkt bemühen würden. Für den Wallfahrtsmarkt 2022 sei bislang nur eine Bewerbung eingegangen, die seitherigen Marktbeschicker hätten sich nicht um einen Standplatz beworben. Ob 2022 der Wallfahrtsmarkt durchgeführt werden könne, hänge auch davon ab, ob aufgrund der Bestimmungen zur Corona-Pandemie die Wallfahrt stattfinde. Die katholische Kirchengemeinde werde hierüber im April entscheiden.

Rechtlich erfordere die Festsetzung und Durchführung eines Spezialmarktes in der Regel mindestens zwölf gewerblich Anbieter. Kleinere Anbieterzahlen könnten im Rahmen einer Einzelfallabwägung in Betracht kommen. Nachdem für den Wallfahrtsmarkt 2022 bislang nur eine Bewerbung auf Zulassung um einen Standplatz vorliege, schlage die Verwaltung vor, den Markt wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchzuführen. Das wallfahrtsspezifische Warenangebot könne von den in der Burgstraße ansässigen Ladengeschäften Gehrig, Kehl und Schmidtchen abgedeckt werden.

Der Verwaltungsausschuss votierte einstimmig für die Beschlussempfehlung: „Der Verwaltungsausschuss beschließt, im Jahr 2022 den Wallfahrtsmarkt wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchzuführen“.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ galt von Seiten von DCB-Stadtrat Alfred Günther ein großes Lob der vor drei Monaten beim Bauhof neu eingestellten Gärtnerin, die bereits Tolles geleistet und in erfreulichem Maße zur Verschönerung des Stadtbildes an zahlreichen Stellen beigetragen habe.

SPD-Gemeinderat Manuel Sturm fragte mit Blick auf den Aktionssonntag, wie es dazu komme, dass ein „Give-Walldürn-Team“ und nicht wie bisher „Walldürn gemeinam – Aktives Stadtmarketing“ das Rahmenprogramm organisiert habe. Ferner wollte er wissen, wer diese neue Gruppierung sei, welche Funktionen sie habe, und wie sie sich von Walldürn gemeinsam unterscheide. Bürgermeister Markus Günther, zugleich auch Vorstandsteammitglied von Walldürn gemeinsam, sagte, dass es dem Verein momentan ein wenig an aktiven Mitgliedern fehle und man deshalb speziell für diesen Aktions-Sonntag eine Projektgruppe – eine vereinsunabhängige Arbeitsgemeinschaft aus Walldürner Gewerbetreibenden (Gewerbe/Gastro, Institutionen, Vereine und Einzelhandel) – ins Leben gerufen habe, die auch künftig diese Aktions-Sonntage wie „Dürmer Frühling“ oder „Walldürner Herbst“ organisieren und das dafür notwendige Rahmenprogramm organisieren soll. Eine genaue Abgrenzung zwischen beiden Institutionen gebe es nicht. ds